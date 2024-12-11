طرح تذاكر بطولة «خليجي 26» عبر تطبيق «حياكم»

أحمد عبداللطيف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي زين 26» طرح تذاكر مباريات البطولة، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، بدءاً من أول من أمس وذلك عبر تطبيق «حياكم» التابع للجنة، وحددت اللجنة الساعة الثامنة مساء 21 ديسمبر بتوقيت الدولة موعداً لحفل افتتاح البطولة على ستاد جابر الدولي، الذي يحتضن كذلك المباراة الأولى بين الأزرق الكويتي وشقيقه العماني في الساعة التاسعة مساء اليوم، ذاته ضمن المجموعة الأولى، في حين تقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها بين منتخبنا الوطني ونظيره القطري في الساعة الحادية عشرة مساءً على استاد جابر المبارك. بنادي الصليبخات كما حددت اللجنة موعد المباراة النهائية في الساعة الثامنة مساءً يوم 3 يناير المقبل على استاد جابر الدولي.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة مبارك عبد العزيز عن تحديد 6 فئات لمباراتي الافتتاح التي تجمع «الأزرق» مع شقيقه العماني، والمباراة النهائية اللتين ستقامان على استاد جابر الدولي، والتي تبدأ بـ 4 دنانير للفئة الرابعة و6 دنانير للفئة الثالثة و8 دنانير للفئة الثانية و10 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 ديناراً والفئة الفضية بـ 20 ديناراً.

وأضاف مبارك عبد العزيز، أن بقية المباريات التي يحتضنها استاد جابر الدولي، ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة و4 دنانير للثالثة و6 دنانير للثانية و8 دنانير للفئة الأولى، وسيكون سعر الفئة الذهبية «20 ديناراً» والفئة الفضية «15 ديناراً».

وتابع: أسعار تذاكر المباريات التي ستقام على استاد «جابر المبارك» ستكون بواقع 4 دنانير للفئة الثانية و6 دنانير للفئة الأولى، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون أسعار التذاكر في متناول جميع الجماهير من أجل تسهيل حضورهم، موضحاً أنها ستتمكن من حجز التذاكر بسهولة عبر تطبيق «حياكم» الذي يوفر هذه الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد وليد الصقعبي رئيس لجنة التسويق، أن اللجنة حرصت على تضمين تطبيق «حياكم» للترويج للأماكن السياحية في الكويت لضيوف الكويت، كما تمثل فرصة لإحياء السياحة في المنطقة مع التوافد المتوقع للجماهير من الدول الخليجية وبقية الدول، خصوصاً أن الأجواء في هذا الوقت من العام مثالية والطقس مناسب وجميل، لافتاً إلى أن الكويت تحتوي على أماكن سياحية عديدة يمكن للزائر أن يستمتع بها.