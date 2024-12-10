ركلة جزاء مثيرة للجدل تساعد الجزيرة على التعادل مع كلباء

واصلت تقنية الفيديو «الفار» تدخلاتها الإيجابية في مباريات دوري أدنوك للمحترفين منذ الاستعانة بحكام فيديو أجانب، ونجح «الفار» بالفعل في مساعدة حكام الساحة على اتخاذ قرارات صحيحة في مباريات الجولة التاسعة، باستثناء لقاء كلباء والجزيرة، الذي شهد في الدقيقة 88 ركلة جزاء مثيرة للجدل، لأن حارس كلباء سلطان المنذري لمس الكرة قبل مهاجم الجزيرة، وكان على الحكم محمد الهرمودي، العودة إلى تقنية الفيديو، لأن القرار كان مؤثراً، وفي توقيت صعب، وساعد الجزيرة على الخروج بنقطة التعادل.

فيما تمثلت التدخلات الإيجابية لتقنية الفيديو في 3 مباريات بالجولة، في إلغاء ركلة جزاء للعين احتسبها الحكم عادل النقبي في الدقيقة 49، وفي احتساب ركلة جزاء لخورفكان في الوقت بدل الضائع لمباراته مع شباب الأهلي، لوجود «دهس» على القدم من المدافع رينان على قدم مهاجم خورفكان، ولم ينتبه إليه حكم الساحة أحمد عيسى درويش، وفي احتساب ركلة جزاء للشارقة سجل منها هدف المباراة الوحيد والفوز على عجمان في الدقيقة 68 من مباراتهما التي أدارها أحمد بلال.

أما بقية المباراة، فشهدت تألقاً لافتاً من قضاة الملاعب، لتخرج دون قرارات مؤثرة مثيرة للجدل، حيث أدار الحكم يوسف الجسمي مباراة الوحدة والعروبة، وعمر آل علي مباراة الوصل والبطائح، وكان الأكثر تميزاً في الجولة التاسعة، وسيف أحمد المصعبي مباراة النصر ودبا الحصن، واتخذ قرار سليم بركلة جزاء للنصر في الدقيقة 10، بعد اتخاذه لزاوية صحيحة لرؤية اللعبة، ولم يكن هناك بالتالي داع للعودة إلى مراجعة للقرار من تقنية الفيديو.