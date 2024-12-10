الكويت جاهزة لاستضافة «خليجي 26»

أحمد عبد اللطيف

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج للمنتخبات لكرة القدم «خليجي 26»، المقررة إقامتها في الكويت أواخر الشهر الجاري، اكتمال التحضيرات كافة وتجهيز الملاعب التي تستضيف البطولة. ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي الكويت البلد المضيف، والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق واليمن، وتقام منافسات خليجي 26 في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى الثالث من يناير المقبل، وتضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت وقطر والإمارات وعُمان، فيما ضمت المجموعة الثانية العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين واليمن.

وقال طارق الكندري مساعد مدير البطولة: جميع ملاعب التدريب التسعة أصبحت جاهزة بعد استكمال أعمال الصيانة، وستقام المباريات على ملعبي جابر الدولي وجابر المبارك بعد الانتهاء من صيانتهما بالكامل على أن يُعتمد استاد علي صباح السالم كملعب احتياطي.