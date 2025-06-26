قمة بين سيتي ويوفنتوس في مونديال الأندية اليوم

يسعى المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي، مدرب الهلال السعودي، إلى ضرب عصفورين بحجر بتحقيق فوزه الأول مع النادي وانتزاع التأهل العربي الوحيد إلى ثمن نهائي مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، حين يواجه باتشوكا المكسيكي اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثامنة بفارق نقطتين عن سالزبورغ النمسوي وريال مدريد الإسباني، بعد تعادله معهما 1-1 و0-0 توالياً.

ويحتاج «الزعيم» إلى الفوز أولاً على ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، ثم إلى فوز أحد الفريقين في المباراة الثانية على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، أما في حال فوزه وتعادل الفريقين في الثانية، فسيكون بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لحجز مكانه في دور الـ16 بدلاً من سالزبورغ.

وبعد خروج الأهلي المصري من المجموعة الأولى والوداد المغربي والعين الإماراتي من السابعة والترجي التونسي من الرابعة، يبقى الهلال الذي يشارك في المسابقة للمرة الرابعة، الفريق العربي الوحيد في المسابقة القادر على بلوغ ثمن النهائي.

دفعة معنوية

وتلقى الهلال دفعة معنوية في مشاركة مدافعه حسام تمبكتي وجناحه البرازيلي كايو سيزار في التمارين الجماعية، بعد إصابة الأول بشد عضلي في مواجهة سالزبورغ الأخيرة، وغياب الثاني عن المباريات الأربع الماضية للإصابة أيضاً.

ومن الممكن أن يُعطي إينزاغي الضوء الأخضر لكايو بمشاركة أولى تحت قيادته. وسجل كايو (21 عاماً) لاعب المنتخب البرازيلي الأولمبي، 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 13 مباراة ضمن الدوري. وجاء هدف الهلال الوحيد في المسابقة حتى الآن، عبر البرتغالي روبن نيفيش من ركلة جزاء أمام ريال مدريد، وقد أضاع الفريق بعض الفرص في المباراتين لكنه لم يظهر نجاعة هجومية كبيرة، على عكس ما قدمه إنتر ميلان بقيادة إينزاغي في المواسم الأربعة الماضية.

التعادل يكفي

وفي المباراة الثانية، يكفي ريال مدريد التعادل لحسم التأهل، لكن النتيجة قد لا تكون كافية للتصدر في حال فوز الهلال.

ويسعى فريق المدرب شابي ألونسو إلى تحقيق فوزه الرابع عشر القياسي والتأهل متصدراً لتجنب مواجهة محتملة مع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي ينافس يوفنتوس الإيطالي على الصدارة في المجموعة السابعة. وسيلعب الفريق من دون مدافعه راوول أسنسيو الذي طُرد باكراً في الفوز على باتشوكا 3 - 1. لعب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا دوراً كبيراً في الفوز بتصديه لثماني تسديدات. مع ذلك، لم يتمكن الفريق من المحافظة على نظافة شباكه للمباراة الثانية توالياً.

مواجهة قوية

وعلى ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو، يلتقي مانشستر سيتي مع يوفنتوس في ثامن مواجهة بينهما، والثانية هذا الموسم بعد فوز فريق تورينو 2 - 0 في ديسمبر ضمن دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا.

كان ذلك الفوز الأول ليوفنتوس على سيتي الذي حقق الانتصار أربع مرات سابقة مقابل تعادلين.

ويكفي فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو التعادل ومواصلة سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى سبع مباريات للتأهل متصدراً.

في المقابل، يملك الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي سجلاً مثالياً في المسابقة، إذ حقق الانتصار في جميع المباريات العشر التي قادها مع كافة الفرق التي دربها.

ويبحث مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند في هذه المواجهة عن هدفه الـ300 مع الأندية والمنتخب.

ومن الممكن أن تشهد المباراة مشاركة لاعب الوسط الإسباني رودري أساسياً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي عقب إصابة أبعدها طويلاً عن الملاعب، وشارك من بعدها بديلاً في ثلاث مباريات. ويعتمد غوارديولا على مبدأ المداورة في المسابقة، إذ غيّر التشكيلة الكاملة في مواجهة العين الإماراتي التي انتهت بفوز ساحق 6 - 0، بعد التغلب على الوداد 2 - 0 في الجولة الأولى. وتشهد المجموعة ذاتها «ديربياً» عربياً بين العين والوداد المغربي دون أمل تأهل أحدهما إلى ثمن النهائي بعد نتائجهما المخيبة في المواجهتين الأوليين حيث سيكون اللقاء شكلياً وتحصيل حاصل.