اللجنة الهندسية تعلن جاهزية ملاعب «خليجي 26»

أحمد عبد اللطيف

أعلن الدكتور طارق الكندري مساعد مدير بطولة خليجي زين 26 للدعم اللوجستي - عضو اللجنة الهندسية التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاهزية ملاعب التدريب للبطولة البالغ عددها 9، بعد انتهاء أعمال الصيانة الخاصة بها من قبل الهيئة العامة للرياضة، والتي تستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة في منافسات خليجي زين 26 المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل، وقال الكندري: فيما يخص ملاعب المباريات الرسمية، ستكون على استاد جابر الدولي واستاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات وتم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وأصبحت كافة الملاعب جاهزة بصورة كبيرة من استضافة المباريات، على أن يكون استاد علي صباح السالم بنادي النصر احتياطياً، وأوضح مساعد مدير البطولة أنه تم اعتماد الخطة الأمنية وخطة الطوارئ والإخلاء وخطة المواصلات خلال فترة إقامة البطولة مع وضع خطط بديلة في حال حدوث أي طارئ.

وكشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مواعيد مواجهات البطولة، وستكون مواجهات الافتتاح للمجموعة الأولى والمقرر لها 21 ديسمبر الجاري بلقاء منتخبي الكويت وعمان على استاد جابر الأحمد الدولي في حين يلتقي منتخبا الإمارات وقطر على استاد جابر مبارك الصباح، على أن تنطلق مواجهات الجولة الأولى لمنتخبات المجموعة الثانية يوم 22 ديسمبر الجاري بلقاء منتخب العراق ونظيره اليمني على استاد جابر مبارك الصباح بنادي الصليبيخات ويواجه منتخب السعودية نظيره البحريني على استاد جابر الأحمد الدولي.