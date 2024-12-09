مشوار مميز لشباب الأهلي والشارقة في «أبطال آسيا»

تأهل شباب الأهلي والشارقة، عن جدارة واستحقاق إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2024 - 2025، بعد 6 جولات مثيرة في دور المجموعات بالأرقام والإحصائيات، وفي مقدمتها تصدر «الفرسان» وسيدني الأسترالي قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً في دور المجموعات بمجموع 17 هدفاً لكل منهما، وحل خلفهما بفارق هدف واحد كل من جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وموانغ ثونغ يونايتد التايلاندي، وتراكتور الإيراني، بينما أحرز فريق ليون سيتي سايلرز السنغافوري 15 هدفاً، وسانفريس هيروشيما الياباني 14، وأحرز كل من الشارقة، التعاون السعودي، ونام دين الفيتنامي 13 هدفاً، فيما يحل الشارقة وسانغريس هيروشيما بالمركز الثاني في قائمة الأقوى دفاعاً بتلقي 5 أهداف، ويسبقهما جيونبوك هيونداي موتورز وتراكتور في الصدارة بتلقي 4 أهداف.

وفي سباق الهدافين، أنهى كل من أمير حسين زاده من تراكتور، وسيا كونوري من تامبنيز روفرز، دور المجموعات كأكثر اللاعبين تسجيلاً بمجموع 6 أهداف لكل منهما. ولن يتمكن كونوري من تعزيز رصيده لعدم تأهل فريقه السنغافوري إلى ثمن النهائي، بينما سيواجه زاده تحدياً كبيراً من 5 لاعبين سجلوا 5 أهداف، وأبرزهم لوان بيريرا لاعب الشارقة، أنس واهيم لاعب سيدني، رافائيلسون لاعب نام دينه، كميل الأسود لاعب الخالدية البحريني، وسونغ أوي-يونغ لاعب ليون سيتي سايلرز.

بينما سجل 10 لاعبين أهداف شباب الأهلي، وفي مقدمتهم ماتيوس ليما وسردار أزمون، وأحرز كل منهما 4 أهداف، وتلاهما مؤنس دبور وسجل هدفين، وأحرز هدف واحد كل من سعيد عزت الله، حارب عبدالله، عيد خميس، كارتابيا، لابا، لوكا ورينان، في حين تناوب على تسجيل أهداف جيونبوك هيونداي موتورز، 13 لاعباً مختلفاً، وهو الرقم الأعلى في البطولة، وجاء فريق سانفريس هيروشيما الياباني ثانياً بمجموع 11 لاعباً، مع العلم أن دور المجموعات شهد تسجيل 308 أهداف في 90 مباراة، وكانت أكبر النتائج في مواجهة موانغ ثونغ يونايتد التي انتهت بفوزه 9 - 2 على ديناميك هيرب سيبو، كما حقق تراكتور فوزاً كبيراً على رافشان بسباعية نظيفة.

يذكر أن الجولتين الثانية والسادسة من دور المجموعات، خاليتين من البطاقات الحمراء، وتم إجمالاً رفع 9 بطاقات حمراء خلال دور المجموعات، منها بطاقتان لفريق ألتين أسير التركماني، أما البطاقات الصفراء، فقد ظهرت 278 مرة، ولم تظهر البطاقة الحمراء لأي من شباب الأهلي أو الشارقة، فيما حصلا معاً على 9 بطاقات صفراء، موزعة بين 7 إنذارات للشارقة، وإنذارين لشباب الأهلي الذي حقق فوزه الأكبر على الكويت الكويتي بنتيجة 4 - 1، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، على ملعب استاد راشد، وتلقت شباك «الفرسان» أهدافاً في جميع مبارياتهم بالبطولة، وأكبر عدد تلقاه الفريق في مباراة واحدة كانت عندما تعادلوا مع مضيفهم الكويت 3-3، في الجولة الرابعة.

في حين، خرج الشارقة بشباك نظيفة مرة واحدة وكان أمام مضيفه الاستقلال الطاجيكي في الجولة الافتتاحية للمجوعة الثالثة، عندما فاز الشارقة بهدف دون مقابل، وأكبر نتيجة حققها الشارقة كانت 3 - 1 أمام كل من ضيفيه سيباهان الإيراني والاستقلال، ومضيفه الوحدات الأردني في الجولات الثالثة والخامسة والسادسة بالترتيب.