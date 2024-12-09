الشارقة يواصل صدارة الدوري بفوز صعب على عجمان

عجمان- ياسر قاسم، دبي- عدنان الغربي وعلي الظاهري، خورفكان - محمد فضل

حافظ الشارقة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد وصوله إلى النقطة 24 بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان باستاد راشد بن سعيد بهدف دون رد سجله كايو لوكاس من ركلة جزاء في الشوط الثاني، في نهاية الجولة التاسعة وبقي عجمان في نقاطه السبع.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ومتكافئاً إلى حد كبير مع أفضلية الهجمات المؤثرة لعجمان الذي ضاعت له فرصتان من فيكتور هنريكو أنقذهما ببراعة الحارس عادل الحوسني، وفي المقابل تصدى شقيقه علي الحوسني حارس عجمان للفرص الشرقاوية لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

بينما الشوط الثاني جاء أفضل من ناحية تبادل الهجمات وتحمل الحارسين العبء الأكبر ليستمر التعادل حتى منتصف الشوط، قبل أن يعود الحكم أحمد بلال لمعاينة إحدى الحالات في تقنية «الفار» احتسب بعدها ركلة جزاء للشارقة نتيجة لمس عصام فائز للكرة بيده عند سقوطه على الأرض في هجمة قادها كايو لوكاس الذي نفذ الركلة وسجل منها هدف التقدم في الدقيقة 67، تحسن أداء عجمان في الناحية الهجومية بعد هذا الهدف وضاعت له عدة فرص أبرزها تسديدة بلال يوسف التي تصدى لها عادل الحوسني وفرصة أخرى من فيكتور هنريكو، كما ضاعت فرصة ثالثة لعجمان في الوقت البديل نتيجة ارتكاب روكي مارسيانو مخالفة مع المدافع عبد الله غانم، ثم أهدر البديل عبيد الزعابي آخر فرص التعادل لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 1 - 0.

ونجا النصر من كمين دبا الحصن وفاز عليه بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، وبهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما احتفظ دبا الحصن بالمركز 12 برصيد 5 نقاط.

تقدم النصر بهدف مبكر حمل توقيع عادل تاعرابت في الدقيقة 7 ثم أضاف هدفاً ثانياً من ضربة جزاء بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 10، واصل العميد عروضه الجيدة وترجم أفضليته بهدف ثالث في الدقيقة 27 عن طريق الهولندي ليروي فير، لكن دبا الحصن لم يرمِ المنديل وضغط على دفاع النصر حتى تمكن من تقليل الفارق بواسطة هيثم الجويني في الدقيقة 41.

لعب النصر بحذر في الدفاع بداية الشوط الثاني، فيما نزل دبا الحصن بثقله إلى الهجوم بقيادة الجويني ونجح مرة أخرى في تقليل الفارق بواسطة ميدانا بيغنا في الدقيقة 57، ما رفع أداء دبا الحصن، الذي كثف هجماته بحثاً عن التعادل، في المقابل تراجع أداء النصر خصوصاً بعد خروج تاعرابت، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة لدبا الحصن وسجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

واستعاد فريق الوصل نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل لحساب الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد «الراقي» عند النقطة الرابعة في المركز.

افتتح التسجيل للبطائح أولريش سيدوين مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقلب «الإمبراطور» النتيجة بثلاثية فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وكايو كانيدو في الدقيقة 73 والبديل اداما ديالو في الدقيقة 79.

وخطف خورفكان التعادل من أمام ضيفه شباب الأهلي 1 - 1، تقدم شباب الأهلي بهدف السبق عن طريق اللاعب كوان سانتوس في الدقيقة 37 وعدل لخورفكان لورينسي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 90 + 6 ليرفع الفرسان رصيده إلى 20 في المركز الثاني وخورفكان إلى 11 نقطة تاسعاً.