72 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية

رصدت «البيان» 72 صفقة حتى الآن لأندية دوري المحترفين ضمن سوق الانتقالات الصيفية، وشملت هذه الصفقات تعاقدات المدربين واللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين، وحالات تجديد العقود، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ذروة الميركاتو الصيفي، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق تحضيرات الأندية بداية الشهر المقبل.

وتنطلق فترة قيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول لأندية المحترفين 10 يوليو المقبل، وتستمر حتى الأول من أكتوبر 2025.

ويواصل «الوصل» تربعه على الصفقات النوعية في سوق الانتقالات الصيفية، بعد نجاحه في تجديد عقدي نجميه فابيو ليما، وسفيان بوفتيني، وتعاقده مع الجناح الكولومبي، برايان بالاسيوس.

وشكل تجديد عقد ليما أبرز صفقات الميركاتو الصيفي حتى الآن، وذلك بعد مطالب متكررة من الجماهير الوصلاوية لإثناء الإدارة عن قرار الاستغناء عنه، نظراً لقيمته ومكانته في الفريق.

ودخل «الإمبراطور» سوق التعاقدات بضم الدولي البيروفي، ريناتو تابيا «29 عاماً» لمدة موسمين، في صفقة تعد من الصفقات الجيدة للفريق، نظراً لقيمة اللاعب، الذي سبق له اللعب في ناديي سلتافيغو وليغانيس في الدوري الإسباني وقبلهما في فينورد الهولندي، إضافة إلى ما يقرب عن 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما ضم الوصل إلى صفوفه البرتغالي بيدرو مالهيرو، ظهير أيمن، والقادم من طرابزون التركي، والظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو «23 عاماً»، واستعاد حارسه المعار، سهيل المطوع، الذي تألق في الموسم الماضي مع دبا الحصن رغم هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان «الإمبراطور» تعاقد مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي يعد واحداً من أبرز المدربين، حيث سبق له تدريب أندية كبيرة مثل شاختار دونتسيك الأوكراني، وبوتافوغو البرازيلي.

وبدأ سوق الانتقالات يشهد نسقاً تصاعدياً بوتيرة أسرع في الفترة الماضية، حيث تصدر دبا الفجيرة المشهد في الأسبوع الأخير بتعاقده مع المدافع مايد الطنيجي القادم من النصر في صفقة انتقال حر، وحارس المرمى عبدالله سالم مقدمي، والغيني ميدانا كاساما القادم من دبا الحصن، ووليد حسين، لاعب شباب الأهلي وخورفكان سابقاً، وعبد الله خميس من دبا الحصن كذلك، وتجديد عقد حارس المرمى محمد الرويحي، في المقابل أعلنت دبا الفجيرة الاستغناء عن 12 لاعباً هم: عامر عمر، وطارق أحمد، وأحمد عيسى، ونهيان العبدولي، وسعيد المسماري، والبرازيليون ديوغو دا سيلفا، وإدموندو أبوليناريو، وغوستافو هينريكو، وروجر ميندونكا، وويسلي باتريك، ولويس فيليب، والمغربي أيمن رشوق.

ودخل البطائح سوق الانتقالات بضم حارس المرمى عبد الرحمن العامري القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعدما قام بتجديد عقد مدبه فرهاد مجيدي لموسم إضافي، فيما واصل عجمان صفقاته بضم البوسني دينو هويتش، لاعب وسط نادي ليخب وزنان البولندي، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف، بعدما جدد عقد لاعبه الجامايكي جونيور فليمينغز، والمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش لموسم آخر، في المقابل استغنى عن مدافعه الصربي ميلوش كوسانوفيتش.

كما واصل النصر صفقاته بضم حارس المرمى عدلي محمد القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 5 سنوات، وقبله تعاقد العميد مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، ومحمد عبدالباسط من الشارقة، وزميله المدافع سالم سلطان، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبدالله إدريس، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش القادم من نادي تي إس في هارتبيرج بعقد يمتد حتى عام 2027، كما اقترب النصر من ضم المهاجم الكيني مايكل أولونغا الهداف التاريخي للدحيل القطري، كما قام النصر بتجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني.

وتميز خورفكان أيضاً بصفقاته المميزة، التي شملت المدرب حسن العبدولي، ولاعب الوسط المتألق الكاميروني بيير كوندي، الذي لعب في الموسم الحالي مع دبا الحصن، ويوسف العامري، لاعب النصر السابق في صفقة انتقال حر، ولاعب وسط العين أحمد برمان في صفقة انتقال حر، وحارس المرمى راشد علي، واقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي طارق تيسودالي، الذي لعب معه في الموسم الماضي معاراً من باوك اليوناني، ومن المنتظر أن يضم خورفكان تيسودالي بعقد يمتد لـ3 سنوات.

واقتحم الظفرة العائد إلى دوري المحترفين سوق الانتقالات بحملة تجديد عقود 6 لاعبين هم: الغاني زكريا، ريان يسلم، حارس المرمى السوري أمجد السيد (فئة مواليد الدولة)، منصور الحربي، خليل الحمادي، والمغربي محمد الخلوي فيما تعاقد مع المدرب زيلكو بيتروفيتش، والظهير عبد الله الكربي القادم من خورفكان في صفقة انتقال حر.

وتعاقد كلباء مع لاعب الارتكاز علي سالمين في صفقة انتقال حر، بعدما لعب معه معاراً من الوصل منذ فترة الانتقالات الشتوية، كما نجح «النمور» في ضم المهاجم سيكو بابا على سبيل الإعارة من العين حتى يونيو 2027، وتجديد عقد مدافعه عبد السلام محمد.

وسجل الجزيرة اسمه في سوق الانتقالات بتجديد عقد حارس مرماه علي خصيف، فيما تعاقد بني ياس مع المدرب البلغاري ايفايلو بيتيف بدلاً عن الروماني دانيال ايسايلا، وأنهى ارتباطه بأربعة لاعبين أجانب دفعة واحدة، هم: المدافع الروماني، أندريه بوركا، واللاعب الصربي، لازار ماركوفيتش، بالإضافة إلى الكونغولي، أرنولد لوسمبا، وصانع الألعاب الأرجنتيني خوان باوزا.

ولم يكشف شباب الأهلي عن أي من صفقاته حتى الآن، لكنه نجح في تجديد عقد مدربه البرتغالي باولو سوزا، الذي قاده لتحقيق رباعية تاريخية في الموسم الماضي، وأشارت بعض المصادر عن تعاقده مع الجناح الأيمن البرازيلي أديسون (20 عاماً) ضمن فئة المقيمين.

وكان العين أول من دخل سوق الانتقالات نظراً لمشاركته في كأس العالم للأندية، وضمت صفقاته 8 لاعبين بين مقيمين وأجانب أصحاب خبرة من جنسيات ودوريات مختلفة، أبرزهم روي باتريسيو، الحارس البرتغالي المخضرم «37 عاماً» في صفقة انتقال حر، وخاض باتريسيو، الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2022، عدة تجارب مع أندية أوروبية، بينها سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وولفرهامبتون وإندرارز الإنجليزي، وروما الإيطالي وكانت آخر تجاربه مع أتالانتا الإيطالي، إضافة إلى المدافع رامي ربيعة القادم من الأهلي المصري، والجناح الأيمن نسيم الشاذلي (23 عاماً)، الذي لعب في الموسم الماضي مع الجزيرة.

كما تعاقد الزعيم مع المهاجم حسين رحيمي من الرجاء المغربي، لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2029، ومواطنه المدافع يحيى بن خالق القادم من الفتح الرباطي بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى يونيو 2029، ومارسيل راتنيك، مدافع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، لمدة 4 مواسم، وأديس ياسيتش، مدافع وولفسبيرغر النمساوي، الذي وقع عقداً لثلاثة مواسم حتى يونيو 2028، وسيتم قيده ضمن فئة المقيمين، وتعاقد العين مع الظهير الأرجنتيني فاكوندو زبالا قادماً من نادي أوليمبيا أسونسيون الباراغوياني، على سبيل الإعارة، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وجدد العين عقد لاعبه محمد عباس حتى 2029، واستعاد العين مهاجمه جوناتاس سانتوس، بعد إعارته للوصل في منتصف الموسم المنتهي.