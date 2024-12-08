العين يتجاوز بني ياس.. والوحدة يهزم العروبة

رفع فريق العين رصيده إلى 14 نقطة مع جولتين مؤجلتين، بعد فوزه 4 - 0 على ضيفه بني ياس مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، كما حقق الوحدة الفوز على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب استاد آل نهيان، وتعادل الجزيرة وكلباء بهدف لكل فريق، وتتواصل اليوم الجولة التاسعة من «دورينا»، بإقامة 4 مباريات، الأولى بين فريقي الوصل والبطائح في الساعة 4:45 مساء، على استاد زعبيل، ويستقبل خورفكان ضيفه شباب الأهلي عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً، كما يستضيف النصر دبا الحصن، الساعة السابعة ونصف مساءً، على استاد آل مكتوم، ويشهد استاد راشد بن سعيد، في السابعة مساءً، مواجهة عجمان والشارقة.