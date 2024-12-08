«يا هلا فيكم» ترحب بضيوف ومنتخبات «خليجي 26»

أحمد عبداللطيف

أعلن الملحن الكويتي أنور عبدالله الانتهاء من تسجيل أغنية «يا هلا فيكم»؛ الأغنية الخاصة بكأس الخليج «خليجي زين 26» التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، وقال أنور عبدالله لــ«البيان»: الأغنية استغرقت فترة طويلة من أجل تجهيزها بالصورة التي ترضي الجماهير وتتناسب مع الحدث الكبير، خاصة أن البطولة من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة لما لها من طابع وتحظى بالاهتمام. وأضاف: الكلمات للشاعر الكبير عبداللطيف البناي وغناء المطرب محمد البلوشي وتوزيع الدكتور فهد الحداد، وتم تسجيلها في القاهرة.