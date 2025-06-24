حسن العبدولي لـ « البيان»: التجارب الصعبة تصنع نجاح المدرب

مشيراً إلى أنه فرض نفسه ليكون ضمن قائمة المدربين في بداية الموسم المقبل، على رأس خورفكان، بفضل تجاربه السابقة التي ترك فيها بصمة، رغم الظروف الصعبة التي استلم فيها الفرق التي دربها.
وكذلك القدرة على التعامل مع لاعبين محبطين، وتولّد فيهم روح التحدي والشغف، واللعب تحت ضغوطات مستمرة، لقد استفدت كثيراً من تجاربي الثلاث، والتي اختصرت أمامي طريقاً طويلاً، ربما دونها كنت أحتاج إلى 10 سنوات لأكتسب خبرة مماثلة.
لكن إن لم تكن تمتلك روح التحدي والمجازفة، لا فائدة من كل هذه الشهادات، سيكون الجلوس في البيت أفضل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسعى المدرب لتفصيل فريق حسب مزاجه.
ووصف العبودلي تجاربه السابقة بالممتعة، رغم ما عاشه خلالها من ضغوط، مشيراً إلى أنّ كل واحدة منها قدمت له إضافة مهمة، وأثرت مسيرته التدريبية، وقال:
جميع تجاربي في المحترفين انطلقت في منتصف الموسم، والفِرق كانت في وضعية صعبة، ما جعلني أعمل تحت ضغط كبير، بداية من توزيع الأفكار، والخطوات التي يجب أن أعمل عليها.
وأضاف: في مثل هذه التجارب، يكون الضغط هو المسيطر على المدرب واللاعبين والإدارة، حتى العمل يكون بشكل مؤقت، لمرحلة معينة، في تجربتي الأولى مع الوصل، حققنا عدة نتائج جيدة، أبرزها التأهل على حساب الأهلي المصري إلى ثمن النهائي لكأس زايد للأندية العربية، بتعادلنا معه في القاهرة 2-2 ثم 1-1 على ملعبنا، وتجاوزنا العين في كأس رئيس الدولة، لكن بنهاية الدور الأول، تم الاتفاق مع الإدارة على إحداث تغيير في الجهاز الفني، كانت تجربة ممتعة.
وجاءت تجربة دبا الحصن مشابهة لتجربة دبا الفجيرة، حيث استلمت الفريق بعد 5 جولات، برصيد خالٍ من النقاط، رغم أن الفريق ضم بعض اللاعبين الأجانب الممتازين، وأنهينا الدور الأول بـ 9 نقاط، وحسب الإحصاءات، لم يسبق لفريق حصل على مثل هذا الرصيد بنهاية الدور الأول ثم بقي.
لذا، كان علينا أن نبني عليه، ونستمر في الدفاع عن حظوظنا، بشرط تعزيز الفريق ببعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية، لكن لم يتم ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا، ما جعل الفريق يعاني كثيراً في الدور الثاني، بسبب عدم توافر الحلول البديلة، التي كانت ستساعدنا في بعض المباريات المهمة.
مشيراً إلى أن خورفكان يمتلك نقاط القوة على مستوى الهجوم، حيث نجح في تسجيل 41 هدفاً، بفارق 3 عن الشارقة وصيف الدوري، في الوقت نفسه، يشكو الفريق من ضعف في الجانب الدفاعي، بعد أن استقبل في شباكه 52 هدفاً في الموسم الماضي، بفارق 4 أهداف فقط عن فريق دبا الحصن، الذي غادر دوري المحترفين، مشيراً إلى هذا العدد كبير، وبالتالي، يحتاج إلى تعديل الدفاع.
مشيراً إلى أن انطلاقة الموسم المقررة في منتصف أغسطس، فرضتها الروزنامة المضغوطة، بحكم مشاركات أنديتنا في مختلف المسابقات القارية، ومنتخبنا الوطني، الذي يستعد للمشاركة في الملحق المؤهل إلى مونديال 2026، والبطولة العربية المقررة ديسمبر المقبل.
وقال: سنبدأ التحضيرات للموسم الجديد، بفترة إعداد داخلية، مع بداية الشهر المقبل، قبل السفر إلى لإقامة المعسكر الخارجي في النمسا 11 يوليو، ولمدة 21 يوماً، سنخوض خلاله بين 4 إلى 5 تجارب ودية، ونختتم تحضيراتنا في خورفكان، بمباراتين وديتين، قبل انطلاقة الموسم الرسمية.