3 مباريات في افتتاح الجولة التاسعة لدوري المحترفين

تنطلق اليوم الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات يجمع بينها جميعاً هدف واحد، هو الفوز، حيث يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند الساعة 16:45، فريق العروبة، إذ يسعى «العنابي» إلى تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط مهمة تبقيه في دائرة فرق المقدمة.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ويدخل المباراة بطموح العودة للانتصارات بعد تعثره في الجولة الثامنة بخسارة نقطتين على ملعبه أمام الوصل، والتي أدت إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الرابع، حيث إن أي تعثر جديد لأصحاب السعادة سيبعد الفريق خطوة أخرى عن سباق المنافسة على الصدارة، في ظل فارق النقاط الست بينه وبين الشارقة.

ولم يخسر الوحدة أمام العروبة من قبل خلال مواجهتين جمعت بينهما في دوري المحترفين، حيث فاز في المواجهتين السابقتين بين الفريقين بنتيجة 4 - 0 و4 - 2، فيما سيكون هدف العروبة تحقيق انتصاره التاريخي الأول على العنابي.

ويستقبل العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السابعة والنصف من مساء اليوم، نظيره فريق بني ياس في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مشروعة وهدف واضح لكليهما، فالعين صاحب المركز السادس برصيد ( 11 نقطة)، بعد فوزه بالجولة السابقة على العروبة يتطلع لمتابعة انتصاراته والتقدم خطوة أخرى في سلم الترتيب، بينما يأمل بني ياس صاحب المركز العاشر برصيد (7 نقاط) في العودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام دبا الحصن.

وسبق للعين وبني ياس أن التقيا 26 مرة بدوري المحترفين، وكانت كفة العين هي الراجحة بتحقيقه الفوز في 14 مواجهات مقابل 4 انتصارات للسماوي، بينما حضر التعادل بينهما في 8 مباريات، وسجل العين 49 هدفاً، وسجل بني ياس 30 هدفاً، وعلى ملعب استاد هزاع بن زايد تحديداً سبق وأن التقى الفريقان بالدوري 9 مرات، فاز العين في 7، وبني ياس في واحدة، وحضر التعادل بينهما في مباراة.

من ناحيته يسعى بني ياس إلى إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الدوري، والابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 7 نقاط بفارق 4 نقاط عن العروبة متذيل الترتيب.

ولم يحقق بني ياس الفوز في آخر 5 مباريات في دوري المحترفين، وغاب عنه الانتصار منذ الجولة الثالثة، تعرض خلالها للخسارة في آخر 4 مباريات من شباب الأهلي والعروبة والشارقة ودبا الحصن، بينما كان قد تعادل مع الوحدة 2-2 في الجولة الرابعة.

ويحل فريق الجزيرة ضيفاً على كلباء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويطمح نمور كلباء بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش لفك العقدة ووضع حد لسيطرة الجزيرة على نتائج المباريات التي جمعت الفريقين منذ انطلاقة دوري المحترفين، إذ حقق الجزيرة الفوز في 13 مباراة مع تلقي هزيمة واحدة من كلباء، فيما كان التعادل حاضراً في مناسبتين.