شباب الأهلي يحسم الصدارة الآسيوية بالفوز على ناساف

حسم شباب الأهلي صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا بوصوله إلى 13 نقطة مساء أمس، بالفوز على ضيفه ناساف الأوزبكي 3-2، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد ضمن الجولة السادسة الأخيرة، وأنهى ناساف مشاركته في البطولة بالمركز الرابع الأخير وفي رصيده 4 نقاط فقط، مع العلم أن شباب الأهلي حصل على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في الجولة الماضية، ورافقه الحسين إربد الأردني انتظاراً لقرعة هذا الدور المقررة 12 ديسمبر الجاري.

وافتتح تسجيل أهداف شباب الأهلي ماتيوس ليما في الدقيقة 23، وتعادل لناساف أكمل مازجوفوي في الدقيقة 30، ثم عاد «الفرسان» للتقدم بهدفين سريعين سجلهما سردار أزمون في الدقيقتين 32 و34، وقلص ماروسيك الفارق بتسجيل هدف ثانٍ لناساف في الدقيقة 45.

وجاءت الدقائق الأولى هادئة من الفريقين حتى الدقيقة 12، عندما تصدى القائم الأيمن لمرمى شباب الأهلي، لفرصة هدف من زوران في أولى فرص المباراة وناساف، ورد «الفرسان» بقوة بتسجيل هدف عن طريق ماتيوس ليما في الدقيقة 23، بعد هجمة منظمة وتناقل مثالي للكرة بين أكثر من لاعب، وتعادل ناساف في الدقيقة 30.

وأعاد سردار أزمون التقدم إلى شباب الأهلي بتسجيل هدفين سريعين من تسديدتين في الدقيقتين 32 و34، وتمكن ناساف من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ماروسيك في الدقيقة 45، بعد هجمة مرتدة سريعة، وجاء الشوط الثاني مغايراً تماماً، وأقل كثيراً في المستوى، ونجح خلاله شباب الأهلي في فرض الهدوء، وتصدى حارس ناساف بردة فعل رائعة لكرة كاد أن ينفرد منها ياسين بوعلام في الدقيقة 78، ونجح «الفرسان» في النهاية بتأمين تقدمهم، والخروج بنقاط المباراة كاملة. على جانب أخر، شهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها مساء أمس، تعادل الحسين إربد الأردني خارج ملعبه مع مضيفه الكويت الكويتي 2-2، على ملعب إستاد نادي الكويت الرياضي، ليعزز الحسين إربد موقعه في المركز الثاني بالوصول إلى 10 نقاط، والكويت ثالثاً برصيد 6 نقاط.