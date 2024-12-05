العالم يترقب قرعة مونديال الأندية بنظامه الجديد

تجرى في مدينة ميامي الأمريكية مساء اليوم، مراسم قرعة كأس العالم للأندية المقررة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ويمثلنا فيها نادي العين بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا الموسم الماضي 2023 - 2024، وستجرى القرعة وفقاً لقواعد أساسية تضمن التوازن في التنافس والتنوع في التمثيل الجغرافي خلال مرحلة المجموعات، وأدوار خروج المغلوب، حيث يتم تقسيم أفضل 32 نادياً في العالم على 4 أوعية، ويضم كل منها 8 فرق، ويتم استخدام ترتيب الأندية في اتحاداتها القارية، والذي تم أخذه بعين الاعتبار خلال مسار التأهل، من أجل تحديد ترتيب كل نادٍ على المستوى القاري والوعاء الذي سيوضع فيه.وتشمل المجموعة الأولى في القرعة، الأندية الأربعة الأفضل تصنيفاً من أوروبا، والأندية الأربعة الأفضل تصنيفاً في أمريكا الشمالية، أما المجموعة الثانية، فتشمل الأندية الثمانية المتبقية من أوروبا، وفي المجموعة الثالثة الناديين الأفضل تصنيفاً من كل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى الناديين المتبقيين من أمريكا الجنوبية، بينما تضم المجموعة الرابعة الناديين المتبقيين من كل من آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى ممثل أوقيانوسيا، إلى جانب نادي إنتر ميامي ممثل الدولة المستضيفة.

ووفقاً لتلك الآلية، سيضم التصنيف الأول أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامينغو وبالميراس وفلومنينيسي البرازيليين، وريفر بليت الأرجنتيني، و التصنيف الثاني أندية تشيلسي الإنجليزي، بروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، بورتو وبنفيكا البرتغالي، أتليتيكو مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي.

والتصنيف الثالث أندية الهلال السعودي، أولسان الكوري الجنوبي، الأهلي المصري، الوداد المغربي، مونتيري وليون المكسيكيين، بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوغو البرازيلي، والتصنيف الرابع الأخير أندية العين، أوراوا ريد دياموندز الياباني، الترجي التونسي، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز وإنتر ميامي الأمريكيين، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

قواعد

وسيتم تطبيق قواعد عدة خلال القرعة، بما في ذلك قاعدة عامة بألا تضم أي مجموعة ناديين من الاتحاد القاري نفسه، باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الممثل بـ12 نادياً في البطولة، ولذلك فإن أربعاً من المجموعات الثماني ستضم فريقين أوروبيين اثنين، وسيتم تطبيق مبدأ ربط فرز الأندية بحسب التصنيف القاري، ومن القواعد الأخرى ألا تقع أندية من الاتحاد الوطني نفسه ضمن المجموعة نفسها، وأن كل أندية التصنيف الأول ستحصل على المركز الأول في مجموعاتها بحسب نتيجة القرعة.

وبسبب جدولة مواعيد المباريات، فإن الناديين الأمريكيين سيتم وضعهما في المركز الرابع من المجموعتين الأولى والثانية، ليخوض إنتر ميامي المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد روك في ميامي يوم 15 يونيو 2025، بينما يلعب ساوندرز مباراته الأولى لاحقاً في اليوم نفسه، على ملعب لومن فيلد، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على الجدول الكامل لمباريات البطولة ومواعيد انطلاقها، ونشر الجدول بعد استكمال مراسم القرعة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل رياضية وأخرى متعلقة بصحة اللاعبين، واعتبارات ذات صلة بانتقالات الجماهير ومواعيد البث حول العالم.



