الترجي يتألق بأول فوز عربي.. وبايرن وفلامنغو يصعدان إلى الدور الثاني

قاد النجم الجزائري يوسف بلايلي والحارس بشير بن سعيد فريقهما الترجي التونسي إلى فوزه الأول على لوس أنجلوس أف سي الأمريكي 1 - 0 في كأس العالم للأندية بكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما حجز بايرن ميونيخ الألماني وفلامنغو البرازيلي مقعديهما إلى ثمن النهائي.

حظوظ

في المباراة الأولى، سجل بلايلي «33 عاماً» هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، قبل أن يتصدى بن سعيد لركلة جزاء نفذها الغابوني دينيس بوانغا «90 + 9»، ليمنحا فريقهما أول ثلاث نقاط وتصبح حظوظه بالتأهل إلى ثمن النهائي بين يديه، حين يلاقي تشلسي الإنجليزي بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا.

وكان تشلسي خسر بشكل مفاجئ أمام فلامنغو البرازيلي 1 - 3، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن فلامنغو، والأهداف عن الترجي، فيما ودع لوس أنجلوس أف سي المسابقة، وبات الترجي بحاجة إلى الفوز على تشلسي لضمان التأهل.

انطلاقة

وسجل بلايلي الهدف بعد انطلاقة من الظهير الأيسر محمد بن حبيب إلى منطقة الجزاء وإبعاد للكرة من مارك ديلغادو، وصلت إلى الجزائري الذي راوغ وسدد كرة زاحفة في شباك لوريس «71». وأنقذ الحارس بن سعيد فريقه من التعادل بعد تصديه لتسديدة البديل يافيرو ديلروسون «90+4»، ثم قام بإنجاز بتصديه لركلة جزاء نفذها الغابوني دينيس بوانغا «90 + 9».

وعلى ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، أسقط فلامنغو، منافسه تشلسي بطل مسابقة كونفرنس ليغ 3 - 1، ويدين الفريق البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس لأعوام 1981 و2019 و2022.