العين والوداد لاستعادة التوازن.. والهلال لاستكمال الانطلاقة

يسعى العين الإماراتي والوداد المغربي لاستعادة التوازن وتحقيق الفوز الأول في كأس العالم للأندية بكرة القدم في الولايات المتحدة، اليوم، ضمن الجولة الثانية، فيما يأمل الهلال السعودي في استكمال انطلاقته القوية، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي.

ويريد العين نفض غبار الخسارة الثقيلة عنه أمام فريق يوفنتوس الإيطالي، والتي انتهت بفوز كاسح على العين بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من دوري المجموعات، لكنه سيصطدم بمواجهة مانشستر سيتي المدعم بمجموعة جديدة من اللاعبين والطامح للفوز باللقب، وذلك على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا. وقال المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش بعد الخسارة القاسية في الجولة الأولى: «احترمنا يوفنتوس أكثر من اللازم في البداية، وهذا ما أدى إلى تسجيلهم هدفين أو ثلاثة أهداف بسهولة، نحن في كأس العالم ولعبنا بمواجهة فريق جيد جداً، ما الذي يمكننا فعله؟ علينا أن نفكر بالمباراة المقبلة».

يذكر أن هذه المباراة ستكون أول مواجهة بين فريق إماراتي وآخر إنجليزي في بطولة رسمية دولية. على جانب آخر وبعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين يتطلع الوداد المغربي إلى نتيجة إيجابية، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، لكن هذه المرة مستعيناً بوجه جديد. وأعلن الوداد تعاقده رسمياً مع المهاجم السوري المخضرم عمر السومة، لتكون مباراة اليوم الأولى له بقميص «نادي الأمة».

ويأتي السومة إلى الوداد في أول تجربة له خارج الخليج بعد سوريا، حيث حفر اسمه في الدوري السعودي وأصبح الهداف التاريخي، ولا يزال الوداد يبحث عن فوزه الأول في المسابقة، بعد مشاركته فيها عامي 2017 و2022. ويمكن للفريق المغربي أن يودع باكراً في حال خسارته على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، وعدم خسارة سيتي في مواجهته مع العين.

من جهته بعد تعادله مع ريال مدريد أصبح الهلال أول فريق آسيوي لا يخسر أمام منافس أوروبي في المسابقة، كانت تلك المباراة الأولى، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي، الذي تُعد انطلاقته جيدة أمام العملاق الإسباني.



ويأمل «الزعيم» أن يستكمل نتائجه الإيجابية في المسابقة بمواجهة سالزبورغ النمسوي على ملعب أودي فيلد في واشنطن، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، خسر الهلال مرة واحدة في آخر أربع مباريات ضمن المسابقة «فاز مرتين وتعادل مرة»، كما أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة، ضمن مختلف المسابقات، محققاً ستة انتصارات، ويبدو أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش سيواصل غيابه عن الهلال بسبب الإصابة، إذ لم يُعلن النادي جاهزيته للمشاركة.

في المقابل يبحث سالزبورغ عن فوزه الثاني في المسابقة والرابع توالياً ضمن مختلف المسابقات، لكن دفاعهم الذي لم يتمكن من الخروج بشباك نظيفة سوى مرة في آخر 10 مباريات ستكون تحت اختبار جديّ.