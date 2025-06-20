بعد انضمام فيرتز إلى ليفربول.. أغلى 8 صفقات في تاريخ كرة القدم



أصبح فلوريان فيرتز أحد أغلى لاعبي كرة القدم في التاريخ، وذلك بعدما انضم صانع الألعاب الألماني لفريق ليفربول، اليوم "الجمعة"، قادما من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار).

نيمار: 262 مليون دولار

في أغسطس، دفع باريس سان جيرمان مبلغا قياسيا للتعاقد مع النجم البرازيلي الذي كان يلعب وقتها مع برشلونة.

كانت تلك الصفقة أكثر من ضعف ما أنفقه مانشستر يونايتد للتعاقد مع بول بوجبا من يوفنتوس مقابل 116 مليون دولار قبلها بعام، ولا تزال تعد أغلى صفقة انتقال في التاريخ حتى الآن.

كيليان مبابي: 216 مليون دولار

بعد أسابيع قليلة من التعاقد مع نيمار، تمكن سان جيرمان من استعارة مبابي- الذي كان وقتها نجما صاعدا في كرة القدم الفرنسية والذي كان يلعب لموناكو- وتضمنت الصفقة خيار جعلها صفقة دائمة في 2018. وفعل سان جيرمان هذا الخيار، وهو ما جعل إجمالي الإنفاق يقارب 500 مليون دولار على لاعبين اثنين فقط.

فيليب كوتينيو: 192 مليون دولار

وبعد أن أصبحت خزائنه ممتلئة من بيع نيمار، أنفق برشلونة معظم الأموال في صفقة شراء صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو من ليفربول، في صفقة قياسية إسبانية.

مويسيس كايسيدو: 146 مليون دولار

صفقة انتقال لاعب الوسط الإكوادوري كانت أغلى صفقة يبرمها نادي بريطاني، حيث اشتراه تشيلسي من برايتون في أغسطس 2023.

جواو فيليكس: 140 مليون دولار

فعل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الشرط الجزائي في عقد فليكس ليتعاقد مع المهاجم البرتغالي قادما من بنفيكا في أغسطس 2019.

جود بيلينجهام : 139 مليون دولار

انتقل النجم الإنجليزي إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند في يونيو 2023، مقابل رسوم مبدئية قدرها 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى مبالغ إضافية مرتبطة بالأداء.

أنطوان جريزمان : 134 مليون دولار

كان بإمكان أتلتيكو التعاقد مع فليكس بعد بيع أنطوان جريزمان لبرشلونة بمقابل مادي مشابه قبل التعاقد مع فليكس بأسابيع قليلة.

نيمار: 98 مليون دولار

خارج أوروبا، كانت أغلى صفقة خاصة بنيمار، وذلك عندما انتقل للهلال السعودي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس 2023.

وجاء ذلك في ذروة سعي السعودية لضم أبرز نجوم كرة القدم العالميين بهدف إشعال المنافسة في الدوري المحلي السعودي.







