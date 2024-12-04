النصر يهزم دهوك ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال الخليج»

تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج بتغلبه على دهوك العراقي، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الرابعة، وبهذه النتيجة عزز العميد صدارته للمجموعة الأولى بـ10 نقاط مقابل 5 نقاط للفريق العراقي.

جاءت المباراة قوية من جانب النصر في بداية الشوط الأول، وتفوق العميد من الناحية الهجومية وأوجد ما لا يقل عن فرصتين سانحتين للتسجيل عن طريق علي مبخوت، في المقابل اعتمد دهوك على الهجمات المرتدة، ومع تواصل ضغط النصر نجح المغربي عادل تاعرابت في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية أسكنها الشباك في الدقيقة 20، وأكد العميد أفضليته بإضافة الهدف الثاني بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 29، وحاول دهوك تقليل الفارق قبل نهاية الشوط الأول وكان قريباً من ذلك عندما ارتطمت تسديدة كريم درويش بالعارضة في الدقيقة 38.

في الشوط الثاني، نزل دهوك بثقله إلى الهجوم، وأوجد بعض الفرص التي نجح على إثرها في تقليل الفارق بواسطة باشانغ في الدقيقة 57، فيما تراجع مستوى النصر عما كان عليه في الشوط الأول، وبدا واضحاً تأثير خروج الثنائي أحمد جشك وتاعرابت خاصة من الناحية الهجومية، واقترب دهوك من معادلة النتيجة من تسديدة قوية تألق في التصدي لها أحمد شمبيه، وأمام المحاولات المستمرة من الفريق العراقي بحثاً عن التعادل تراجع العميد إلى الخلف ولعب بطريقة دفاعية للحفاظ على أسبقيته وتمكن من انتزاع 3 نقاط مهمة لبلوغ المربع الذهبي.