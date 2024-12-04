الشارقة يتألق ويتصدر مجموعته.. والعين تتضاءل آماله في «الآسيوية»

ياسر قاسم، وطلحة عبدالله

فاز فريق الشارقة خارج ملعبه على الوحدات الأردني 3 - 1 في ختام مبارياته في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، في حين تراجع الوحدات صاحب الـ11 نقطة للمركز الثاني، ولم تؤثر نتيجة اللقاء على تأهل الفريقين معاً، وتمكن الشارقة من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة من هجمة منظمة صنعها خالد الظنحاني لكايو لوكاس الذي حول الكرة بذكاء في الزاوية اليسرى للحارس، واجتهد الوحدات بعد الهدف وقاد هجمات نتج عنها هدف التعادل في الدقيقة 38 سجله دانيال أحمد، لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، قبل أن يتقدم الشارقة بالهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق لوان بيريرا بلعبة رأسية، ونجح اللاعب ذاته ا في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث للشارقة «ق 67» بتسديدة قوية ويعود مع فريقه بالثلاث نقاط.

على جانب آخر، تعادل العين مع مضيفه بختاكور الأوزبكي 1-1 مساء أمس، على ملعب استاد جار لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في مرحلة المجموعات لمجموعة غرب القارة، ورفع العين رصيده إلى نقطتين وتقدم إلى المركز 11، بهذه النتيجة تضاءلت حظوظ العين في الاستمرار بالمسابقة القارية إلى الحد الأدنى قبل جولتين من نهاية هذه المرحلة، بينما رفع بختاكور رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق أوبتيك في الدقيقة 6، وعادل العين النتيجة عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 49.