أرقام خليجية صامدة لـ «الأزرق» و«المرعب»

بدأ العد التنازلي النهائي نحو بطولة كأس الخليج «خليجي 26»، والمقرر في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل، وسط توقعات بمتابعة واحدة من أنجح نسخ تلك البطولة العريقة التي أقيم منها 25 نسخة منذ افتتاحها في عام 1970، وتتنافس في النسخة الجديدة الكويت المستضيفة، والعراق بطل النسخة الماضية، إلى جانب منتخبنا الوطني الإماراتي، ومنتخبات السعودية، قطر، البحرين، اليمن وعمان.

وينظم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وبالتنسيق مع الدولة المضيفة، 15 مباراة خلال البطولة الخليجية المقبلة، وستقام على ملعب استاد جابر الأحمد، والذي يسع 60 ألف مشجع، وملعب جابر المبارك في نادي الصليبيخات، ويسع 15 ألف مشجع، وخلال العمر المديد للبطولة والبالغ 54 عاماً، سجل «الأزرق» الكويتي رقماً لا يمكن أن يكسر بسهولة من خلال فوزه بلقب وكأس البطولة في 10 مناسبات سابقة، وسيخوض الفصل الـ26 في استاد جابر الأحمد الدولي، سعياً للقب النسخة التي تمت تسميتها «خليجي زين 26»، بعد اتفاقية رعاية موقعة مع زين شركة التكنولوجيا ونمط الحياة الرقمي الرائدة، قبل النسخة 25، والتي عقدت في البصرة قبل عامين، وسيلعب «الأزرق» في المجموعة الأولى، بينما يلعب «أسود الرافدين» حامل اللقب في المجموعة الثانية.

تميز

وتضع الألقاب العشرة الكويت، كأنجح منتخب في البطولة الخليجية، وسبق أن استضافت كأس الخليج 4 مناسبات سابقة، وآخر مرة في عام 2017، بينما فاز المنتخب العراق في 4 مناسبات، وكل من السعودية وقطر 3 مرات، والإمارات وعمان مرتين، والبحرين لقب واحد، بينما يهدف اليمن إلى تجاوز دور المجموعات لأول مرة، إذ كان دائماً ما يودع البطولة من هذا الدور في جميع مشاركاته السابقة.

ومن الأرقام الخليجية الصامدة أيضاً، يبقى أفضل هداف على الإطلاق، وأسطورة الكويت «المرعب»، جاسم يعقوب الذي سجل 18 هدفاً، ويليه السعودي ماجد عبدالله والعراقي حسين سعيد، وسجل كل منهما 17 هدفاً، وينفرد حسين سعيد بتسجيل 10 أهداف في بطولة واحدة عام 1979، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجل في بطولة واحدة حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، أعلن عبدالله سالم العدواني رئيس لجنة المتطوعين في تنظيم «خليجي زين 26»، عن وصول عدد المتطوعين إلى الرقم 3300 متطوع ومتطوعة من الذكور والإناث، وذكر أن الرقم المطلوب الوصول إليه هو 5000 آلاف متطوع ومتطوعة قبل إغلاق باب التسجيل غداً الخميس، وذلك عبر رابط خاص يسمح للراغبين في المشاركة في تنظيم البطولة، وأكد أنه أجرى مقابلات مع كل متطوع ومتطوعة من الأعمار ما بين 16 ولغاية 60 سنة، ولمس من خلالها مدى الجدية والحماس في خدمة البطولة، لا سيما أن بعضهم يملك خبرات سابقة في بطولات كأس الخليج، وعدد من المناسبات الرياضية الكبرى التي استضافتها الكويت سابقاً.