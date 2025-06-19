بالميراس البرازيلي يهزم الأهلي المصري بثنائية في مونديال الأندية

تذوق الأهلي المصري طعم الهزيمة في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة بخسارته 2-صفر أمام بالميراس البرازيلي في مباراة أقيمت في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي وتوقفت نحو 50 دقيقة بسبب عاصفة متوقعة اليوم "الخميس".

وتجمد رصيد البطل التاريخي لأفريقيا عند نقطة واحدة فيما تصدر بالميراس المجموعة بأربع نقاط قبل مواجهة بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وسجل الدولي الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الأهلي هدف بالميراس الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 إثر ركلة حرة نفذها أنيبال مورينو للفريق البرازيلي حولها أبوعلي بالخطأ بضربة رأس استقرت في شباك زميله وقائده الحارس محمد الشناوي.

وضاعف بالميراس النتيجة بعدها بعشر دقائق عن طريق خوسيه مانويل لوبيز بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت إثر ركلة حرة للأهلي أنهاها لوبيز بتسديدة بيسراه من وضع انفراد ارتطمت في القائم الأيسر قبل أن تسكن مرمى الشناوي. وتوقفت المباراة بعدها بدقائق لمدة 50 دقيقة تقريبا بسبب عاصفة متوقعة.

وبدأ الأهلي المباراة بنشاط هجومي واستحواذ على الكرة مع الاعتماد على التمريرات القصيرة الأمامية، وحصل على أول ركلة ركنية نفذها المغربي يحيى عطية الله وأرسل تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أبوعلي بضربة رأس غير متقنة مرت أعلى العارضة.

وكاد إستيفاو مهاجم بالميراس، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، أن يصل إلى شباك الأهلي في الدقيقة 18 بعد مجهود فردي في اختراق منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة أرضية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وارتكب رافائيل فيجا لاعب بالميراس مخالفة مباشرة ضد أحمد مصطفى (زيزو) في الدقيقة 36 ليشهر الحكم الانجليزي أنتوني تيلور بطاقة حمراء مباشرة له لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو اكتفى بالصفراء.

وأطلق مروان عطية تسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وعقب استئناف المباراة أجرى الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي أربعة تبديلات دفعة واحدة ودفع بكل من السلوفيني نيتس جراديشار ومحمد مجدي (أفشة) وأحمد رمضان والمغربي أشرف بنشرقي، لكن ضغط بالميراس استمر.

وأطلق فاكوندو توريس تسديدة قوية من مدى قريب مرت إلى جوار مرمى الشناوي في الدقيقة 68.

وقاد البديل أفشة هجمة للأهلي انتهت عند بنشرقي دون أن خطورة لكن الكرة عادت إلى أفشة ليطلق تسديدة ضعيفة في يد ويفرتون قبل النهاية بخمس دقائق.

وبعدها بدقيقتين أطلق البديل فانديرلان تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء علت مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أطلق بنشرقي تسديدة قوية أبعدها ويفرتون حارس بالميراس عن مرماه بقبضة يده ليحافظ على انتصار فريقه وصدارة المجموعة.