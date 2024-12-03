النصر ودهوك العراقي.. صراع الصدارة مستمر

يلتقي النصر مع نظيره دهوك العراقي السادسة مساء اليوم على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال الخليج، في لقاء مهم للفريقين لحسم صدارة المجموعة الأولى التي يحتلها حالياً العميد بـ7 نقاط بفارق نقطتين عن دهوك صاحب المركز الثاني، ويحتل أهلي صنعاء المركز الثالث بـ3 نقاط وظفار العماني المركز الرابع بنقطة واحدة. وكان النصر حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق ظفار العماني 5 - 2 على إستاد آل مكتوم في دبي، ثم على أهلي صنعاء بالجولة الثانية 3 - 1 في الدوحة، قبل أن يتعادل مع الفريق العراقي 2-2 في الجولة الثالثة.

ويستعيد النصر جهود كابتن الفريق عادل تاعربت الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية، فيما يستمر غياب البوسني سمير ميميفيتش، والسنغالي موسى نداي بداعي الإصابة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم سعودي يضم حكم الساحة محمد الهويش، ويعاونه كل من خلف الشمري (مساعداً أول)، إبراهيم الدخيل ( مساعداً ثانياً)، وسامي الجريس (حكماً رابعاً)، وسلطان الحربي (حكم فار)، سعد السبيعي (مساعد حكم فيديو).

أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه قام باستعدادات طيبة، وهو يدرك مدى صعوبة المباراة التي سيواجه فيها خصماً قوياً، مشيراً إلى الفريق العراقي يضم لاعبين جيدين في أكثر من مركز، كما يتميز بلعب الكرات الثابتة، مشدداً على أهمية النتيجة في سباق الـتأهل إلى المربع الذهبي.

وأوضح أن مستوى فرق المجموعة متباين، لكن جميعها يقاتل من أجل الحفاظ على حظوظه في الـتأهل، وقال: يعتبر دهوك فريقاً متطوراً ويضم لاعبين جيدين وأيضاً مدرباً كفؤاً سبق أن عمل في الوصل في الموسم الماضي وهو بصدد تقديم عمل كبير مع الفريق.

وكشف شرودر أنه ركز عمله في الفترة الماضية على تقليل الأخطاء الدفاعية ، وهو ما بدا واضحاً في المباراة الأخيرة التي لم يرتكب فيها فريقه الكثير من الأخطاء، وأضاف: نحتل مركزاً جيداً في الدوري وأيضاً في مسابقة أبطال الخليج، هذا يعني أن الفريق يؤدي بشكل جيد بصرف النظر عن بعض الأخطاء التي نحاول التقليل منها من مباراة لأخرى.

من جهته أكد السويدي مسعود ميرال مدرب دهوك العراقي، أن المباراة مهمة في سباق الـتأهل، وأن فريقه سيحاول تقديم أفضل ما لديه.