العين يحل ضيفاً على بختاكور الأوزبكي بخيار وحيد

يحل العين ضيفاً على بختاكور الأوزبكي على ملعب الأخير باستاد جار، في السادسة من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات) لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بمرحلة الدوري ضمن مجموعة غرب القارة، ويدخل مباراة الليلة بشعار (لا بديل عن الفوز) باعتباره الخيار الوحيد للإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة للتأهل لثمن نهائي المسابقة القارية بعد أن توقف رصيده عند نقطة واحدة عقب 5 مباريات خسر منها 4 وتعادل في واحدة.

وينافس العين 7 فرق على الأقل طامحة في الصعود إلى المرحلة التالية بعد أن ضمنت 3 فرق (قبل مباريات أمس) التأهل، فيما اقترب من التأهل بنسبة كبيرة فريقا الوصل الإماراتي والسد القطري صاحبي المركزين الرابع والخامس على التوالي، إذ يكفي كل منهما ثلاث نقاط فقط، بينما تتصارع الفرق الأخرى من المركز السادس حتى الثاني عشر على البطاقات الثلاث المتبقية.

وخسر العين مباراته الأخيرة بالجولة الخامسة أمام ضيفه الأهلي السعودي 1 ـ 2 وتعتبر مباراة اليوم هي الثانية للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد توليه قيادة الجهاز الفني خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني هيرنان كريسبو، الذي تراجع فيه الفريق البنفسجي على مستوى الأداء والنتائج إلى حد كبير ليخرج من أولى البطولات المشارك فيها هذا الموسم بعد خسارته أمام الأهلي المصري في ربع نهائي كأس القارات، بينما تراجع ترتيبه إلى المركز السادس في الترتيب العام لفرق الدوري، وبات مهدداً بالخروج من البطولة الآسيوية للنخبة.

تحضيرات

وكانت بعثة العين وصلت أول من أمس إلى طشقند، على متن طائرة خاصة، وأجرى الفريق تدريبه الرئيس على ملعب المباراة أمس، حيث عمد المدرب إلى إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة، وحرص على تصحيح الأخطاء والسلبيات قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة والتي يتوقع أن يدخلها بنوايا هجومية من أجل الفوز باعتباره الخيار الوحيد المتاح لإحياء آماله في المنافسة على بلوغ المرحلة التالية من المسابقة، مع عدم إغفال الناحية الدفاعية.

وتشهد تشكيلة الفريق عودة المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، بعد غيابه الفترة الأخيرة بداعي الإصابة فيما يغيب عنها المهاجم الشاب محمد عوض الله، للإصابة.