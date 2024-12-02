التعادل يحسم مباراة الوصل والريان القطري في "نخبة آسيا"

تعادل الوصل وضيفه الريان القطري 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لأندية الغرب ضمن مرحلة الدوري، ليصبح تأهل "الإمبراطور" بصورة رسمية إلى دور الـ 16 "مسألة وقت" بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بينما رفع الريان رصيده إلى 5 نقاط، وأحرز هدف المباراة البديل كايو كانيدو في الدقيقة 77، فيما جاء هدف الريان بنيران صديقة بعد أن سجل سالم العزيزي بالخطأ في مرمى فريقه الدقيقة 85.

ولم يشهد الشوط الأول تسجيل أي أهداف رغم أفضلية الوصل الذي ضغط على مرمى الضيوف وكاد أن يسجل بعد أن لاحت أمامه العديد من الفرص أبرزها تسديدة خيمينيز التي تصدى لها الحارس البرازيلي باولو فيكتور قبل أن يهدر هاريس فرصة ثمينة بعد أن سدد كرة اعتلت العارضة، كما ألغى الحكم السنغافوري محمد تقي هدفاً سجله فابيو ليما بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد بسبب وجود دفع على اللاعب أشرف بن شرقي، فيما تألق الحارس خالد السناني في التصدي لكرة تريزيغيه بعد أن سددها في الزاوية اليمنى.

وبدأ الشوط الثاني برغبة أكبر من كلا الفريقين في تسجيل هدف السبق واقترب "الإمبراطور" من تحقيق مراده لولا تصدي الحارس فيكتور لتسديدة خيمينيز وكايو وهيونغ، وأثمرت تغييرات ميلوش عن تسجيل البدلاء الهدف الأول في الدقيقة 77 عن طريق كايو كانيدو بعد استلامه كرة مثالية من زميله جوناناس. واستطاع الريان أن يدرك التعادل في الدقيقة 85 بعد أن سجل سالم العزيزي بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع جمهور الوصل لوحة رائعة تحمل شعار "زايد وراشد" في الدقيقة 53 احتفاء بعيد الاتحاد الـ 53 للدولة الذي تزامن مع يوم المباراة، كما رفع جمهور "الإمبراطور" تيفو رائع في بداية المباراة. وتبادل أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ومحمد العطوان المشرف العام لنادي الريان الدروع التذكارية على هامش اللقاء الذي جمع الفريقين في استاد زعبيل.