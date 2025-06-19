أول 3 نقاط لفريقي ريفر بلايت وصن داونز

فاز فريق ريفر بلايت الأرجنتيني على أوروا الياباني 3 - 1 في ملعب لومن فيلد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بانطلاقة مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية لكرة القدم. وبهذه النتيجة وضع فريق ريفر بلايت أول ثلاث نقاط في رصيده متصدراً المجموعة، وبقي أوراوا بلا رصيد من النقاط.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها تعادل مونتيري المكسيكي مع انتر ميلان الايطالي 1-1 في ملعب روز بول، ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وفي منافسات المجموعة السادسة فاز صن داونز الجنوب إفريقي على أولسان الكوري الجنوبي 1 - 0 في انتركوستاديو. وبهذه النتيجة تصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة بـثلاث نقاط، تلاه كل من دورتموند الألماني، وفلومينيسي البرازيلي بنقطة لكل فريق بعد تعادلهما من دون أهداف أمس، ثم أولسان رابعاً من دون رصيد من النقاط.