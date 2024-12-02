الوصل يقابل الريان بطموح التأهل الآسيوي في عيد الاتحاد

يستضيف استاد زعبيل في الساعة الثامنة من مساء اليوم مباراة الوصل وضيفه الريان القطري لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى «الإمبراطور» في مباراة اليوم التي تتزامن مع أفراح الوطن بعيد الاتحاد الـ 53، إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية بعد حصده 10 نقاط في الجولات الماضية قادته إلى الصعود للمركز الرابع في جدول الترتيب العام للمسابقة. في المقابل، يحتل الريان المركز السادس برصيد 4 نقاط، وتعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية من أجل البقاء في المنافسة، بعدما حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً واحداً، مقابل 3 هزائم.

واختتم «الإمبراطور» تدريباته بإجراء الحصة الأخيرة على ملعب المباراة، أمس، وسط معنويات عالية. ويستعيد «الإمبراطور» خدمات عدد من لاعبيه أبرزهم المدافع سفيان بوفيتني بعد غيابه عن المباراة الماضية بداعي الإيقاف، إضافة إلى عودة زميله كايو كانيدو، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش إلى قيادة فريقه إلى أول انتصار على ملعب الفريق في النسخة الحالية للمسابقة وإهداء جماهير «الإمبراطور» فرحتين في هذا اليوم التاريخي المميز.

انتصارات

حقق الوصل في الجولات الخمس الماضية من مرحلة الدوري لأندية غرب آسيا، 3 انتصارات خارج القواعد أمام باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري إضافة إلى الفوز على حساب الشرطة العراقي في الجولة الماضية، ليؤكد بهذه الحصيلة من الانتصارات بأنه أفضل الفرق الآسيوية تحقيقاً للفوز خارج أرضه. ولم يخسر الوصل أمام الفرق القطرية في هذه النسخة بعد الفوز على الغرافة والتعادل أمام السد في زعبيل، بينما خسر مباراة واحدة فقط أمام الأهلي السعودي.

وفي حال فوز الوصل اليوم، سيكون أول فريق إماراتي يتأهل إلى المراحل الإقصائية من النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تعتبر المشاركة في المحفل القاري هي الرابعة بعد أن دشن مشواره في نسخة 1993 التي حصد فيها الميدالية البرونزية إضافة إلى مشاركته في 2008 و2019.

وأطلق نادي الوصل بالتزامن مع عيد الاتحاد في يوم المباراة، باقة من المبادرات للجمهور أبرزها تقديم عروض وأهازيج شعبية وتقديم عروض وخصومات للجمهور في المنطقة الخاصة بالجماهير إضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم من سنغافورة لإدارة مباراة الوصل والريان القطري بقيادة محمد تقي الجعفري، وعبدالحنان بن عبدالحسام «مساعداً أول» وآندي تان مينت لاند «مساعداً ثانياً»، فيما سيكون التايلاندي شونجكران بونميكيرت حكماً رابعاً، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو المساعد إلى الياباني ليدا جومبي. وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.