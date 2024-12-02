العين يواجه بختاكور غداً في مباراة الفرصة الأخيرة بـ«الآسيوية»

يختتم العين مساء اليوم، تدريباته على ملعب جار، حيث تقام المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بمضيفه بختاكور الأوزبكي غداً الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، في مباراة الفرصة الأخيرة للإبقاء على آماله قائمة في التأهل للمرحلة التالية لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة في مرحلة المجموعات لفرق غرب القارة، وكانت بعثة الفريق قد غادرت إلى طشقند في الثانية والنصف من بعد ظهر أمس، على متن طائرة خاصة برئاسة محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

وضمت البعثة، المدافع البرتغالي فابيو كارديسو، الذي غاب عن الفريق الفترة الماضية بداعي الإصابة، في حين، غاب عنها المهاجم الشاب محمد عوض الله الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام الأهلي السعودي بالجولة الخامسة، وحسب طبيب الفريق سيبتعد اللاعب عن التدريبات الجماعية نحو ثلاثة أسابيع، كما تخلف عن البعثة أيضاً ماتيو سنابريا، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة وفضل الطاقم الطبي إراحة اللاعب.

اختار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين 25 لاعباً للمباراة، وهم: حراس المرمى، خالد عيسى، ومحمد بوسندة، وحسن ساني، وخط الدفاع: كوامي أتون، وخالد الهاشمي، وفابيو كاردوسو، وميشيل، وبندر الأحبابي، وخالد بطي، وإيريك جورجنيس، وفليبي سالموني، وفي الوسط: بارك يونغ-وو، وعبد الكريم تراوري، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وأحمد برمان، وسولومون سوسو، وخالد البلوشي، وجينو انفانتينو، وماتياس بلاسيوس، وسيكو بابا، وماتياس سيغوفيا، وأليخاندرو كاكو، وفي الهجوم، سفيان رحيمي، ولابا كودجو.

الفوز فقط

لا بديل للعين سوى الفوز في مباراة الغد، وكذلك الفوز في الجولتين السابعة والثامنة على أمل تعثر منافسيه ليضمن الاستمرار في المسابقة القارية، بعد أن تجمد رصيده في نقطة واحدة فقط أبقته في المركز الأخير بالمجموعة بعد الخسارة في 4 مباريات والتعادل في واحدة خلال الجولات الخمس الماضية، وهو الأمر الذي يحتم على لاعبيه مضاعفة الجهود والقتال في جميع المواجهات المتبقية، وانتظار نتائج المنافسين بعد أن ضمنت 3 فرق التأهل من هذه المجموعة، وهي أندية السعودية الثلاثة الأهلي المتصدر برصيد «15 نقطة» والهلال الوصيف برصيد «13 نقطة» والنصر صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه مع فارق الأهداف لصالح الهلال، كما واقترب فريقا الوصل الإماراتي والسد القطري من التأهل إذ يحتل الأول المركز الرابع برصيد «10 نقاط» ويحتاج لثلاث نقاط فقط من مبارياته المتبقية، فيما يحتل السد المركز الخامس بتسع نقاط، وفي حال انضم الفريقان إلى قائمة المتأهلين فإن الفرق من المركز السادس وحتى الثاني عشر ستتنافس على البطاقات الثلاث المتبقية لتكمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة لثمن النهائي.

سبق للعين أن فاز على بختاكور الأوزبكي في مباراتين سابقتين مقابل فوز وحيد من 3 مواجهات جمعتهما على ملعب الأخير، كما يتفوق العين على الأندية الأوزبكية في المباريات التي تقام على أرضها، إذ سبق له وحقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر واحدة في 8 مباريات خاضها بملاعب أندية أوزبكستان، ويعتبر فريق بختاكور هو أكثر الأندية التي واجهها العين بالبطولة الآسيوية، إذ واجهه في 6 مناسبات، يليه فريق نادي بونيودكور والتقاه 5 مرات.