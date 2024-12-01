يونايتد يسحق إيفرتون في أول انتصار للمدرب أموريم على ملعبه

سجل ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي هدفين لكل منهما ليقودا مانشستر يونايتد لفوز ساحق 4-صفر على إيفرتون اليوم الأحد في أول انتصار للمدرب الجديد روبن أموريم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد.

وحقق يونايتد الانتصار بأكبر فارق أهداف في مباراة له بالدوري منذ فوزه 5-1 على ليدز يونايتد في عام 2021، ليتقدم للمركز التاسع في الترتيب بعد 13 مباراة.

وافتتح راشفورد التسجيل في الدقيقة 34 عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها برونو فرنانديز لتصطدم في جاراد برانثويت مدافع إيفرتون وتغير اتجاهها إلى الشباك.

وأبلغ راشفورد شبكة سكاي سبورتس "إنها نتيجة جيدة ومهمة مع مدرب جديد وطريقة لعب جديدة ونحن لا نزال في مرحلة التعلم. علينا استغلال هذا الأداء والفوز في منتصف الأسبوع (أمام أرسنال يوم الأربعاء).

"نحن جميعا كأفراد نريد العودة إلى أفضل مستوى لنا ثم السعي إلى التحسن، لذلك علينا القيام بأشياء صحيحة حتى في اللحظات السيئة".

وزاد الهدف من حماس فريق المدرب أموريم الذي هيمن على بقية المباراة، وضاعف زيركزي تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 41 عندما اعترض أماد ديالو ركلة مرمى لعبها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ومرر الكرة إلى فرنانديز الذي لعب تمريرة عرضية ليضع المهاجم الهولندي الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وأكمل راشفورد، الذي سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات منذ تولى أموريم المسؤولية، ثنائيته بعد 20 ثانية من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من ديالو الذي تسبب في مشاكل لدفاع إيفرتون طوال اللقاء.

وخطف مهاجم ساحل العاج الكرة من جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 64 وتقدم للأمام قبل أن يمررها إلى زيركزي ليسجل هدفه الثاني.

وقال أموريم عن ديالو القصير "إنه موهوب للغاية لكنه صغير الحجم. قام بعمل رائع لكن عليه أن يتحسن أيضا. ساعده (المدرب المؤقت) رود فان نيستلروي كثيرا في المباريات التي تولى فيها المسؤولية وهو (ديالو) يساعدني الآن".

وهتفت جماهير يونايتد المبتهجة باسم أموريم طوال المباراة، ولم يخسر المدرب البرتغالي، الذي لم يبتسم طوال اللقاء، في ثلاث مباريات منذ تولى المسؤولية بعد التعادل 1-1 مع إبسويتش تاون في الدوري الممتاز قبل الفوز 3-2 على بودو/جليمت بالدوري الأوروبي.

وقال أموريم "من المفيد أن نظهر بصورة جديدة وهذا يساعد دائما. علينا أن نكون واضحين للغاية مع جماهيرنا وهذا سيساعدنا دائما.

"بدلا من محاولة إقناع الجماهير بهذا الأداء لدينا الكثير لنفعله وسيستغرق الأمر بعض الوقت.

"أحيانا لا نلعب بشكل جيد لكن الجميع يدافع معا. جماهيرنا تطالبنا فقط بالعمل الجاد ومع الوقت سيطالبون بلعب كرة قدم أفضل".

ولم يخسر يونايتد في سبع مباريات بكل المسابقات منذ إقالة المدرب السابق إريك تن هاج من منصبه في 28 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويحتل إيفرتون المتعثر، الذي لم يسجل أي هدف في أربع مباريات، المركز 15 متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وقال شون دايك مدرب إيفرتون "من غير المحتمل أن نرتكب هذا الكم الكبير من الأخطاء في مباراة واحدة، لكننا فعلنا ذلك. لا يمكن تبرير الأمر، لم أشاهد فريقي يفعل ذلك من قبل".