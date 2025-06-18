ختام بطولة دبي الصيفية لأكاديميات كرة القدم

اختُتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي الصيفية المفتوحة لأكاديميات كرة القدم،» البطولة الأكبر من نوعها في المنطقة، والتي نظمها مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع شركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيلي للبطولة، وتهدف إلى تعزيز جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذ سياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

وشارك في البطولة أكثر من 12 ألف لاعب ولاعبة مثلوا 508 فرق من مختلف الأكاديميات والأندية الحكومية والخاصة، وأقيم حفل ختام البطولة في نادي ضباط شرطة دبي، حيث تم الاحتفال بالفرق الفائزة في مختلف الفئات العمرية، وتابع منافسات اليوم الختامي أكثر من 10 آلاف متفرج.

وحقق نادي النصر المركز الأول لفئتي تحت 8 وكأس 10 سنوات، وفازت فرق أكاديمية برشلونة بألقاب الفئة الذهبية تحت 10، و13، و15، و16 سنة وتحت 19 سنة، كما فازت بكأس تحت 11 سنة، وتحت 15 وتحت 17 سنة، وفاز فريق إمباير بلقب تحت 12 و14 و16 للفتيات وفئة تحت 14 سنة للبنين، وفاز فريق ايه اف سي بلقب تحت 7 سنوات الذهبية، وفاز فريق دي إف سي بلقب تحت 9 سنوات الذهبية، وفاز فريق أرابيان سترايكرز بلقب تحت 11 سنة الذهبية، وفريق لاليغا لفئة تحت 12 سنة الذهبية، وأول ستارز تحت 14 سنة الذهبية، والنجمة الزرقاء تحت 16 سنة الذهبية، وفاز فريقا أكاديمية ريدز بلقبي تحت 21 و23 سنة.

وعلى صعيد الجوائز الفردية فازت لاعبات اتحاد الإمارات بعدة جوائز منها أفضل لاعبة في البطولة لفئة تحت 12 سنة التي حصلت عليها نايا المحمود وأفضل حارسة مرمى في ذات الفئة التي حصلت عليها زارين مروى فايز، وفي فئة تحت 14 سنة، فازت نيفيا سايمان بجائزة أفضل لاعبة في المباراة النهائية، وحصلت إيلينا خوشبين على لقب أفضل حارسة مرمى، أما في فئة تحت 16 سنة، فقد نالت ميساء بن يونس لقب أفضل لاعبة في النهائي.

وفي فئة البنين فاز اللاعب كرم أريان من نادي النصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة تحت 8 سنوات (الفئة الذهبية)، وفي فئة تحت 9 سنوات (الفئة الذهبية) فاز اللاعب وسام علي المنقوش من نادي الوصل بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

منصة مهمة

وأكدت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم مكانتها بين أهم الفعاليات الكروية المخصصة لاستقطاب واكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، حيث تسعى إلى تعزيز قاعدة اللاعبين الموهوبين لدعم الأندية والمنتخبات في المستقبل، كما تشهد هذه البطولة نمواً متزايداً في كل نسخة، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام بنسبة 120% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير كرة القدم على مستوى الأكاديميات.

وأصبحت البطولة منصة مثالية لاستقطاب المواهب الكروية، فمنذ انطلاقها عام 2017، استقطبت البطولة فرقاً من أبرز الأكاديميات العالمية، مثل برشلونة، إنتر ميلان، أياكس أمستردام، يوفنتوس، مانشستر سيتي، اي سي ميلان وريال مدريد وغيرها، ما أتاح للاعبين المحليين فرصة الاحتكاك بمواهب من مدارس كروية عالمية.

رصد المواهب

في إطار تطوير البطولة، تم التعاون مع شركات عالمية متخصصة في اكتشاف ورصد المواهب، حيث قامت تالنت سبورت بتصوير المباريات وتحليل أداء اللاعبين، بينما أشرفت شركة أثلتيك بي سي إن على تطوير اللاعبين من خلال مختبر المواهب المزود بأحدث التقنيات العالمية. كما تواجد كشافو المواهب في جميع المباريات لاختيار أبرز اللاعبين وضمهم إلى نادي الموهوبين، ما يعزز من فرصهم في الاحتراف مستقبلاً.