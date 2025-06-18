نسخة تحتفي بتعدد الجنسيات

وسط زخم كبير يرافق النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقاً، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القوائم الرسمية للبطولة، لتكشف من خلالها توزيعاً جديداً لقوى كرة القدم حول العالم، وسط تمثيل عربي جيد، يحمل دلالات على تطور الحضور القاري.

وأفاد إحصاء نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن البرازيل تتصدر ترتيب الدول الأكثر تمثيلاً في البطولة، بواقع 141 لاعباً، تليها الأرجنتين بـ 103 لاعبين، ثم إسبانيا بـ 54 لاعباً، في حين برزت دول مثل البرتغال (49)، والمكسيك (41)، والولايات المتحدة (40)، وفرنسا (37)، وعلى المستوى العربي والأفريقي حجز المغرب موقعاً مميزاً في الصدارة بـ 31 لاعباً، وهو الرقم ذاته الذي سجلته جنوب أفريقيا. وجاءت مصر في المركز الثالث بـ 23 لاعباً، متساوية مع نيوزيلندا، بينما مثلت تونس والسعودية بـ 25 لاعباً لكل منهما، وحلت الإمارات بـ 8 لاعبين، والجزائر بـ 4 لاعبين، في حين تواجد لاعب واحد من سوريا، وآخر من فلسطين.

ولم يخل توزيع الجنسيات من المفارقات، حيث ظهر لاعبون من دول بعيدة عن الأضواء الكروية مثل أوغندا وزيمبابوي، إلى جانب دول ذات تمثيل تقليدي مثل ألمانيا (36 لاعباً)، وإيطاليا (36 لاعباً)، وإنجلترا (25 لاعباً).

وتُعد هذه النسخة التي انطلقت يوم 14 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، الأضخم في تاريخ البطولة من حيث عدد الفرق المشاركة، إذ تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، أبرزها المجموعة السابعة، التي تضم مانشستر سيتي والوداد والعين ويوفنتوس، والمجموعة الرابعة التي تجمع فلامنغو والترجي وتشيلسي ولوس أنجلوس، ما يفتح الباب لمواجهات كبرى، واختبارات قوية للفرق العربية الطامحة في صناعة المفاجأة.

ويبقى الحضور العربي في قوائم اللاعبين أحد المؤشرات المهمة على تطور مستوى الاحتراف الخارجي، ومدى تأثير المدارس التدريبية المحلية، وهو ما سيظهر خلال مجريات البطولة التي تعد اختباراً كبيراً للكرة العالمية، والعربية على حد سواء.