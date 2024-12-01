البطائح يعلن انتهاء إيقافه عن القيد



أعلن البطائح عن رفع الإيقاف عن القيد، الذي كان قد وقع على النادي بشكل مؤقت لمدة 3 سنوات خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 1 أكتوبر 2027، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وأشار البطائح إلى أن الإيقاف عن القيد تم رفعه عن النادي كما سبق وتم التأكيد عليه خلال البيان الذي أصدره النادي قبل أيام، عقب إيقافه عن تسجيل أي لاعب جديد.

وكان البطائح قد أكد في بيان السابق، أن النادي تعرض لعقوبة الإيقاف، بسبب مسودة عقد كتبت وقدمت من قبل موظف سابق في النادي، وكانت للاعبين في الفريق الأول قبل موسمين، ولا تحتوي على اعتماد موثق من النادي، وقبلها الاتحاد الدولي لكرة القدم، كمستند ضد النادي، وأصدر على ضوئه قرار الإيقاف.