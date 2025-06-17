رونالدو يجدد للنصر السعودي خلال 72 ساعة





كشف تقرير إعلامي سعودية، اليوم "الثلاثاء"، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيجدد عقده مع النصر خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وذكرت القنوات الرياضية السعودية نقلاً عن مصادر أن إدارة النصر ستجدد عقد رونالدو خلال الأيام الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة عن رحيل اللاعب جون دوران غير صحيحة.

وأضافت القناة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاقدات مع أسماء كبيرة لنادي النصر. وينتهي عقد رونالدو بنهاية الشهر الجاري.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن في وقت سابق أن رونالدو قد يتواجد مع أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا، ولكن اللاعب أكد قبل بداية البطولة أنه تلقى عدة عروض، ولكنه لن يتواجد في البطولة وهو ما حدث بالفعل.