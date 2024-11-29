ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن سجل هدفين على ضيفه ضمك الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الجمعة.

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة متساوياً مع القادسية، الذي فاز 1-صفر على الخليج في وقت سابق من اليوم. وتجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة.

وبعدما تعرض للخسارة من القادسية في الجولة الماضية، حاول النصر الانتفاض أمام جماهيره وبدأ المباراة بقوة قبل أن يمنحه رونالدو التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وهيأ قائد البرتغال الكرة إلى زميله أنجيلو الذي أهدر فرصة الهدف الثاني بعدما سدد بجوار القائم الأيمن بعد هجمة مرتدة.

وطُرد عبد القادر بدران بعد تدخله العنيف على محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 54.

وافتقر رونالدو للدقة بعد تمريرة عرضية من مارسيلو بروزوفيتش في منتصف الشوط الثاني ليسدد بعيدا عن المرمى، لكن الهداف التاريخي لريال مدريد سجل هدف ضمان الفوز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.



