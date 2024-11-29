«المحترفين» تجري تعديلاً على الجولة العاشرة للدوري

أجرت رابطة المحترفين لكرة القدم، تعديلاً على جدول مباريات دوري أدنوك للمحترفين، لتقام الجولة العاشرة أيام 14 و15 و17 ديسمبر القادم بدلاً من 15 و16 و17 من الشهر نفسه، على أن تتوقف المسابقة بعدها لمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج «خليجي 26» في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وتنطلق الجولة العاشرة يوم 14 ديسمبر القادم، بمباريات العروبة مع عجمان، وبني ياس مع البطائح، والشارقة مع الوحدة، وتتواصل المباريات يوم 15 بلقاءات دبا الحصن مع كلباء، والنصر مع خورفكان، والجزيرة مع العين، وتختتم الجولة يوم 17 من الشهر نفسه، بقمة شباب الأهلي مع الوصل.