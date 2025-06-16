الترجي يواجه فلامنغو البرازيلي بقيادة الكنزاري

يستهل الترجي التونسي، بقيادة مدربه ماهر الكنزاري، مشواره في كأس العالم للأندية اليوم، حين يلتقي فلامنغو البرازيلي ضمن المجموعة الرابعة، ساعياً إلى متابعة مشواره الناجح بعد ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر. ويلعب فريق الترجي التونسي أمام فلامنجو البرازيلي في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقاً، ويخوض في دور المجموعات 3 مباريات.

لم يكن تعزيز الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري «34» للترجي سهلاً هذا الموسم، إذ أجرى النادي تغييراً في جهازه الفني في مارس الماضي حين أقال الروماني لاورينسيو ريغيكامف وعيّن الكنزاري بدلاً منه قبل خمس مراحل على ختام البطولة.

وكان «شيخ الأندية التونسية» متساوياً بعدد النقاط مع الاتحاد الرياضي المنستيري في صدارة الدوري قبل أن يحقق الكنزاري أربعة انتصارات وتعادلاً في المباريات الخمس الأخيرة حاسماً اللقب لمصلحته.

ويعتبر الكنزاري «52 عاماً»، الذي سبق أن عمل مدرباً مساعداً مع الترجي في 2010، أن فريقه جاهز ومستعد كما ينبغي لخوض مبارياتنا بكل قوة وتركيز في كأس العالم للأندية.

ولم يُحدّد الرجل الذي قاد المنتخب التونسي لفترة قصيرة عام 2018 هدفاً لفريقه في المسابقة العالمية، قائلاً: إن الهدف المنشود سيتحدد عندما نكون في الملعب، سنبذل أقصى جهدنا في كل لقاء وقد نتجاوز الدور الأول، وقد لا نعبر دور المجموعات، لكنني أتوقع أن نلعب مبارياتنا بكل شغف وحماس، ولم يبرم النادي صفقات جديدة استعداداً للمونديال، إذ أشارت الإدارة إلى أن رغبتها كانت مكافأة اللاعبين الحاليين بعد الجهود الكبيرة، التي قدموها الموسم المنقضي.

مع ذلك يعتمد الفريق عموماً على نجمه الجزائري يوسف بلايلي، الذي سجل 18 هدفاً، وقدم 16 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم.

في المقابل يسعى فلامنغو مع مدربه الشاب فيليبي لويس، الذي اعتزل اللعب عام 2023، وتولى تدريب الفريق بعدها بتسعة أشهر فقط، إلى تحقيق بداية واعدة.

ولم يحدد لويس أهدافاً كبيرة لفريقه في المسابقة، قائلاً: «لا أضع أهدافاً واضحة، تتجاوز محاولة الفوز بالمباراة التالية، لكنني أؤمن بأنه، ومع التشكيلة التي نملكها، يجب أن نسعى للذهاب بعيداً في هذه المسابقة، نحن نملك ما يؤهلنا للوصول بعيداً».