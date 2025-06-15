فريق نادي أبوظبي بطل دوري السيدات لكرة القدم

تُوج فريق نادي أبوظبي بلقب مسابقة دوري كرة قدم السيدات «المستوى الأول»، فيما حصد فريق ناشئات الإمارات «أ» درع الدوري «المستوى الثاني»، وذلك خلال مراسم التتويج التي أقيمت أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي.

وسلمت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، الميداليات الذهبية للاعبات فريق نادي سيدات أبوظبي، ولفريق ناشئات الإمارات «أ»، كما سلمت الفريقين درعي المسابقة للمستويين الأول والثاني، بحضور غالية المازمي، نائبة رئيس اللجنة، والعنود العدوان، عضوة اللجنة، ومسؤولي الفريقين.

وهنأت أمل بوشلاخ فريق نادي أبوظبي الرياضي بتتويجه بطلاً لدوري المستوى الأول، وفريق ناشئات الإمارات «أ» بطلاً لدوري المستوى الثاني، مشيدة بقوة منافسات المسابقة خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتحقيقها عدداً من الأهداف المهمة، أبرزها اكتشاف اللاعبات الموهوبات لصالح منتخباتنا الوطنية والعمل على تطوير مهاراتهن خلال الفترة القادمة.