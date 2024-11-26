ماذا قال رونالدو لإيلون ماسك بعد التهنئة بفوز النصر على الغرافة؟

وجّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، رسالة خاصة إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وكان ماسك تسبب أمس "الاثنين" بضجة كبيرة في الشارع الرياضي العالمي، والسعودي خصوصاً؛ بتوجيهه التهنئة إلى رونالدو بعد فوز النصر (3-1) على الغرافة القطري، ضمن بطولة النخبة الآسيوية.

القصة بدأت بعدما كتب النجم البرتغالي في حسابه على منصة "إكس"، بعد مباراة النصر والغرافة: «فوز كبير الليلة»؛ ليرد عليه ماسك، بقوله: «مبروك».

بدوره حرص رونالدو مساء اليوم "الثلاثاء" على الرد على تهنئة الملياردير الأمريكي؛ حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بمتابعة مالك منصة "إكس"، لكرة القدم.

وقال رونالدو في رده على ماسك: «يسعدني أن عينيك لديها الوقت، لمشاهدة كرة القدم الجيدة».