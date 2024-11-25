العين يتابع سلسلة النتائج السلبية آسيوياً بالخسارة أمام الأهلي السعودي

تابع العين سلسلة نتائجه السلبية المخيبة لآمال جماهيره على المستوى الآسيوي وخسر 1-2 أمام ضيفه الأهلي السعودي، مساء اليوم "الأثنين" على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لمجموعة غرب القارة، وهي الخسارة الرابعة على التوالي للفريق البنفسجي الذي سبق وخسر أمام الغرافة القطري، والهلال والنصر السعوديين، ليبقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، كسبها من التعادل في الجولة الأولى أمام السد القطري، وبذلك تتعقد مهمته أكثر في سعيه لبلوغ المرحلة التالية من المسابقة القارية، وسجل المهاجم الانجليزي ايفان توني، هدفي الأهلي السعودي في الدقيقتين 70، و73 على التوالي ليقود فريقه لصدارة المجموعة برصيد "15 نقطة"، بينما سجل هدف العين الوحيد البديل اليخاندرو كاكو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلاله تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية والفرص الضائعة، مع أفضلية نسبية للاهلي السعودي، الذي كان أكثر وصولا لمناطق العين من محاور عدة على الأطراف وبالعمق، بينما ظهر دفاع العين بمستوى جيد وأفسد فرص خطيرة للضيوف، وبالمقابل لم يظهر هجوم الفريق البنفسجي بالمستوى المطلوب خصوصا في ثلث الساعة الأولى، وأهدر المغربي رحيمي، فرصة مواتية بعد انفراده تماماً بالمرمى ولكنه سدد الكرة بين يدي الحارس في حين كان القرار المثالي هو تمرير الكرة للابا، الموجود بوضع مريح في مواجهة المرمى.

مطالبة

شهد هذا الشوط الأول مطالبة كل فريق بركلة جزاء الأولى عندما انفرد لاعب العين سفيان رحيمي، بالكرة وعند وصوله داخل المنطقة سقط على الأرض بعد احتكاكه بمدافع الأهلي لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، وهو الأمر نفسه الذي تكرر بالجهة المقابلة بعد سقوط مهاجم الأهلي أمام بندر الأحبابي داخل منطقة العمليات غير أن الحكم لم يحتسب شيئا وأمر بمواصلة اللعب، ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة أحداثا تذكر لينتهي الشوط الأول تعادليا من دون أهداف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني عادت المطالبة بركلة جزاء مرة أخرى من جانب لاعبي العين بحجة أن الكرة التى سددها رحيمي، من مخالفة أصطدمت بيد المدافع داخل المنطقة ولكن الحكم أمر بمتابعة اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو، وبدا العين أفضل حالا مما كان عليه في الشوط الأول إذ صنع أكثر من فرصة لم يكتب لها النجاح أبرزها رأسية الكوري بارك التى علت العارضة بقليل، ورأسية أخرى لكوامي أبعدها الحارس إلى ركنية لم تترجم كما ينبغي.

أهداف الأهلي

على عكس مجريات اللعب استفاد الأهلي السعودي من مخالفة خارج المنطقة نفذها محرز باتقان امام المرمى ليتطاول لها توني ويحولها برأسه في المرمى مانحا فريقه هدف التقدم، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد ثلاث دقائق ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل البديل اليخاندرو كاكو هدفا للعين، ولم تفلح محاولات الفريق البنفسجي في احراز هدف التعادل برغم محاولاته لتنتهي المباراة بفوز الأهلي السعودي بهدفين لهدف.