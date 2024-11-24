ليستر سيتي الإنجليزي يقيل مدربه ستيف كوبر

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن إقالة مدربه ستيف كوبر، وذلك عقب الخسارة أمام تشيلسي 1/2 أمس السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كوبر الذي تولى المسؤولية خلفا لإنزو ماريسكا هذا الصيف، ترك منصبه بعدما أصبح الفريق على بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط بعد تحقيق الفوز في مباراتين فقط من أصل 12 خاضها حتى الآن.

كما أعلن النادي أن آلان تات، المدرب المساعد، بالإضافة إلى ستيف راندز، مدرب الفريق الأول ومحلل الأداء، رحلا عن الفريق أيضا.

وقال النادي في بيان: "فض ليستر سيتي الشراكة مع المدرب ستيف كوبر والذي غادر منصبه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "سيشرف بن داوسون، مدرب الفريق الأول، على تدريبات الفريق إلى جانب داني ألكوك وأندي هيوز، حيث سيبدأ النادي في عملية تعيين مدرب جديد ونأمل في أن يتم ذلك قريبا".

وجاء ذلك بعد سلسلة من أربع مبارييات في الدوري بدون أي فوز، بما في ذلك الهزيمة على ملعبه أمام تشيلسي، بقيادة المدرب السابق لليستر ماريسكا.