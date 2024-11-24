الجزيرة يهزم عجمان.. وأول 3 نقاط لدبا الحصن

محمد صادق– محمد فضل

حقق الجزيرة فوزاً سهلاً على ضيفه عجمان 4 - 0، أمس، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرتقي الفريق إلى المركز الثالث في المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف شباب الأهلي الوصيف، بينما توقف رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز العاشر.

ونجح الجزيرة في فك عقدته أمام عجمان، بعد أن حقق فوزه الأول على البرتقالي عقب ست مباريات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، إذ كان آخر فوز حققه الجزيرة على عجمان في الدوري في مايو عام 2022.

سجل رباعية الجزيرة عمر تراوري «هدفين» في الدقيقتين 27 و74، والفرنسي نبيل فقير «ق 31»، والبلجيكي المقيم جاي دي جوسنز «ق 41».

ولم يجد الجزيرة صعوبة في الوصول إلى مرمى عجمان الذي عانى على مستوى الدفاع، إذ استطاع أبناء المدرب الحسين عموتة في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق دبا الحصن فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين، والذي جاء على حساب ضيفه بني ياس بهدف سجله اللاعب نيكسا فيجانوفيتش في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليرفع الحصن رصيده إلى 5 نقاط متقدماً نحو المركز 12 فيما بقي السماوي برصيد 7 نقاط في المركز العاشر.