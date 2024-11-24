محمد اليماحي لـ« البيان »: الروح القتالية لكلباء عوضت النقص العددي أمام «الفرسان»

وجه محمد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم، الشكر إلى المدرب فوك رازوفيتش، وإلى لاعبي الفريق الأول للكرة بنادي كلباء، بعد تعادلهم السلبي مع مضيفهم شباب الأهلي، الذي تعثر بتعادله الأول في المسابقة، وذلك على ملعب استاد راشد، لحساب الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليفقد الصدارة لمصلحة الشارقة، في الوقت الذي عزز فيه كلباء وجوده في المنطقة الدافئة، بوصوله إلى 11 نقطة.

وأشاد اليماحي بما قدمه فريقه، رغم النقص العددي الكبير لأسباب مختلفة، وأثنى على الروح القتالية التي خاض بها فريقه المباراة، مؤكداً امتلاك كلباء لقائمة جيدة من البدلاء القادرين على تعويض أي غيابات، وعلى أن فريقه قادر على الذهاب بعيداً في الدوري، إذا أستمر على الأداء بنفس الروح في جميع مبارياته المقبلة.

في حين، أكد لاعبو كلباء على أهمية الخروج بنقطة التعادل، واعتبروها مكسباً مهماً، لأنهم حصلوا عليها من أمام شباب الأهلي، الذي كان متصدراً لجدول ترتيب الدوري قبل الجولة الثامنة، وقال أحمد أبو ناموس إن فريقه حقق نقطة مهمة، بعدما أغلق المساحات أمام القوة الهجومية للمنافس، على الرغم من غياب لاعبين مؤثرين عن الفريق، وفي مقدمهم مهدي قائدي، مشيراً إلى أن فوك درس شباب الأهلي جيداً قبل المباراة، ونجح في إيصال المعلومات المطلوبة للاعبيه، لتحقيق نتيجة التعادل الإيجابية.

في المقابل، خسر شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في أول تعادل للفريق في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وعلى الرغم من حالة الحزن التي ظهر عليها لاعبو الفريق عقب المباراة، إلا أن «الفرسان» حافظوا على انفرادهم بسجل خالٍ من أي خسارة، وخرجوا بشباك نظيفة للمرة الأولى في النسخة الحالية من المسابقة، ليواصل الفريق مسيرته القوية هذا الموسم، تحت قيادة مدربه باولو سوزا، الذي قاد الفريق إلى تحقيق الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات في مختلف المسابقات، ومني الفريق بالخسارة في مباراتين ضمن دوري أبطال آسيا.