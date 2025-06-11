شباب الأهلي والشارقة والوحدة إلى النخبة مباشرة والوصل لدور المجموعات

أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة رسمياً عن مشاركة شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة بداية من دور دوري الغرب الرئيسي، ومنح الوحدة ثالث الدوري الإماراتي، بطاقة التأهل مباشرة من الدور التمهيدي إلى الدور الرئيسي للبطولة نفسها بناءً على لائحة البطولة، بعدما جمع الشارقة بين لقب دوري أبطال آسيا، ووصافة دوري أدنوك للمحترفين، بينما يشارك الوصل مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما حل في المركز الرابع بترتيب الدوري الإماراتي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أمس، مشاركة 85 فريقاً من 37 اتحاداً وطنياً داخل القارة، بداية من الدور التمهيدي لمسابقات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا، ودوري التحدي الآسيوي في الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

وأشار إلى أن المرحلة التمهيدية ستجرى يومي 12 و13 أغسطس 2025، بينما تجرى قرعة مرحلة دوري النخبة والدور الثاني يوم 15، وقرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا الثاني يوم 28 من الشهر نفسه.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن مشاركة 13 فريقاً من 6 اتحادات وطنية آسيوية، من كل من منطقتي الغرب والشرق في دوري النخبة، وتضم كل منطقة 11 نادياً يدخلون مرحلة الدوري، المقرر انطلاقها في 15 سبتمبر 2025، ومقعدين غير مباشرين للدخول إلى المرحلة التمهيدية، مشيراً إلى أن الدور التمهيدي الأولى سيشهد مواجهة الدحيل القطري وفولاد سباهان الإيراني، ولقاء تشنغدو رونغشينغ الصيني وبانكوك يونايتد التايلاندي، ويتحول الخاسران مباشرة إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال الثاني، بينما يتقدم الفائزان إلى مرحلة الدوري، حيث يتأهل الفائز من لقاء الدحيل وسباهان للمنافسة مع أندية غرب القارة، وتضم شباب الأهلي والشارقة والوحدة، ومعها الأهلي والاتحاد والهلال من السعودية، والسد والغرافة القطريان، وتراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي، ويحدد ممثل العراق في وقت لاحق، بعد نهاية المسابقات المحلية.

وتشهد النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا، مشاركة 29 فريقاً، وينضم إليها الأندية التي خرجت من مرحلة التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويشارك الوصل في منطقة غرب آسيا، مع أندية النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، أنديغون الأوزبكي، الحسين والوحدات الأردنيين، المحرق والخالدية البحرينيين، موهان الهندي، والاستقلال الطاجيكي، وأركاداغ التركماني، فيما تشهد مواجهات الدور التمهيدي للمنطقة بداية من 16 سبتمبر 2025، مواجهتي إف سي جوا الهندي مع السيب العُماني، وإف سي ريغار تاداز الطاجيكي مع أهال التركماني، ويتقدم الفائز في كل من المباراتين إلى مرحلة المجموعات، ومعهما الفريق الخاسر في تمهيدي دوري النخبة.

وكان الشارقة قد حقق إنجاز التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بنظامها المستحدث في موسم 2024 ـ 2025، ليحصل على بطاقة المشاركة المباشرة في الدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد، وفي طريقه للحصول على اللقب القاري، أبعد الشارقة في الدور ربع النهائي، شباب الأهلي بالفوز عليه 5 ـ 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الإياب في ضيافة الشارقة بالتعادل 1-1، وهي نفس نتيجة الذهاب في استاد راشد بدبي، في حين غادر الوصل، النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام مضيفه السد القطري 1 ـ 3، في لقاء الإياب للدور ثمن النهائي، وبعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 في استاد زعبيل بدبي، أما العين، فحقق واحدة من أسوأ نتائجه تاريخياً بإنهاء مشواره في دوري الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المركز 12 الأخير بنقطتين من 8 مباريات، وودع البطولة من دورها الرئيسي الأول.