شباب الأهلي يتعادل مع كلباء ويفقد صدارة دوري المحترفين

فقد شباب الأهلي، صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وتراجع إلى المركز الثاني بعد حصوله على نقطة واحدة وصل بها إلى 19 نقطة، بتعادله السلبي مع ضيفه كلباء مساء اليوم، على ملعب إستاد راشد بدبي، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة، بينما وصل كلباء إلى 11 نقطة، بعدما قدم مباراة قتالية شهدت ركلة جزاء لـ"الفرسان"، وأضاعها كارتابيا بالدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم كلباء أداءً قوياً في الشوط الأول، وكاد أن يسجل في الدقيقة 27، عندما خطفت الكرة ومررت داخل منطقة الجزاء، إلا أن حمد المقبالي حارس "الفرسان"، خرج في الوقت المناسب، ومنع ياسر حسن من التسجيل في الدقيقة 27، وأحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 33، بداعي وجود لمسة يد من مدافع كلباء، ثم عاد وألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ولاحت فرصة لشباب الأهلي في الدقيقة 44، لكن بالا سددها عالية بغرابة شديدة فوق العارضة.

وواصل شباب الأهلي ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في إيجاد الحلول لاختراق دفاعات كلباء، كما لم يستفد من الركلات الركنية العديدة التي حصل عليها، وفي الدقيقة 77، تهيأت الكرة أمام ماتيوس ليما، وسددها أرضية وأمسكها حارس كلباء على مرتين، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والتأكد من وجود عرقلة من محمد سبيل مدافع كلباء، للاعب سانتوس، وسددها كارتابيا في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وردت من القائم الأيسر، ولامست سلطان المنذري وأكملت طريقها إلى ركلة ركنية، ليعود كلباء من دبي بنقطة تعادل ثمينة.