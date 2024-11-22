الشارقة يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في شباك النصر

استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين بتغلبه على النصر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة 8 على استاد نادي الشارقة، وسجل عثمان كامارا ثنائية قبل أن يضيف بيرو الهدف الثالث، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 21 نقطة واستعاد الصدارة بعد تعثر شباب الأهلي بالتعادل مع اتحاد كلباء، فيما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة قليلة الفرص في دقائقها الأولى، مع أفضلية بسيطة للشارقة الذي تفوق هجوميا لكن محاولاته لم تشكل خطرا حقيقيا على دفاع النصر الذي أحكم غلق المساحات، ومع استمراره في الضغط نجح في ترجمة أفضليته بهدف عثمان كامارا من ضربة رأسية في الدقيقة 33 بعد عرضية لعبها بيرو بشكل رائع، في المقابل لم يتمكن العميد من الوصول إلى مرمى عادل الحوسني إلا في مناسبات قليلة جدا أبرزها الفرصة التي أتيحت لعلي مبخوت في الدقيقة 36 وبعض المحاولات الفردية لعبد الله توري، حيث بدا واضحا تأثير الغيابات البارزة في صفوف النصر هجوميا خاصة كابتن الفريق عادل تاعرابت بداعي الإصابة وبالرغم من التحسن الطفيف في الأداء بعد تلقي الهدف لم ينجح النصر في إداراك التعادل في الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني أوجد النصر فرصتين سانحتين للتسجيل من اقدام ناصر النعيمي و عثمان بوسعيد، ورد الشارقة بإضافة الهدف الثاني عن طريق عثمان كامارا في الدقيقة 59 بعد خطأ من دفاع العميد، وقام الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر ببعض التغييرات في مراكز اللاعبين وإشراك المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني بحثا عن أداء الفريق الهجومي إلا أنه لم يجد الحلول للوصول إلى مرمى الحوسني، و عاد الشارقة للتسجيل من جديد بواسطة المتألق بيرو الذي أضاف الهدف الثالث بطريقة جميلة في شباك أحمد شمبيه في الدقيقة 83، ليبصم على الفوز المستحق لفريقه.