«أبيض الشاطئية» وصيف مجموعته في كأس آسيا بتايلاند

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، مشواره في المجموعة الثالثة من كأس آسيا المقامة حالياً، باحتلاله المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعدما خسر 3-4 على ملعب جومتين أرينا في باتايا في تايلاند، أمام منتخب إيران الذي عزز صدارته بوصوله إلى 9 نقاط، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

سجل رضا أميري ومحمد ماسيوميزاده وعلي ميرشيكاري وموفاهيد محمدبور، أهداف إيران في الدقائق 3 و9 و30 و35، في حين أحرز علي محمد هدفين في الدقيقتين 5 و35، وعبد الله البلوشي في الدقيقة 20، أهداف الإمارات.

وشهدت المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها أيضاً، فوز إندونيسيا على أفغانستان 6-4 على نفس الملعب، لتحل إندونيسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في حين بقي رصيد أفغانستان خالياً من النقاط.

وحسم منتخبنا الوطني وإيران تأهلهما قبل الجولة الثالثة إلى الدور ربع النهائي، والذي يلتقي خلاله «الأبيض» مع أول المجموعة الرابعة غداً الخميس، فيما تلتقي إيران مع ثاني المجموعة الرابعة، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بينما حجزت المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشل.