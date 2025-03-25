وليد محمد: طموحات «أبيض الشاطئية» كبيرة في «الآسيوية»

أعرب وليد محمد، لاعب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية، عن سعادته بقدرة الفريق على حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز الكبير على إندونيسيا 6 - 1، على ملعب جومتين أرينا في باتايا، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلاند.

وقال وليد محمد: نجحنا في التحكم بالنسق العام للقاء أمام إندونيسيا والوصول إلى المرمى بتسجيل هذا العدد الوافر من الأهداف، ونحن نحترم إمكانات جميع الفرق التي نواجهها، وهذا ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الانتصارات.

وأضاف: قطعنا أول خطوة مهمة في مشوارنا عبر بلوغ الدور ربع النهائي، وطموحاتنا كبيرة في التقدم أكثر في البطولة، ونركز على كل مباراة نخوضها، وندرك أن كل فريق يواجهنا سيقدم أقصى ما لديه من أجل الفوز، الأمر الذي يحفزنا على مضاعفة الجهود.

وعن لقاء قمة المجموعة أمام إيران اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة، قال لاعب منتخبنا الوطني: بلا شك ستكون مواجهة ذات طابع عالمي، وسبق لنا أن لعبنا ضد إيران تحديداً في ربع نهائي كأس العالم، وندعو جماهير الإمارات المتواجدة في تايلاند للحضور ودعم الفريق من أجل الحصول بطاقات التأهل والمشاركة في مونديال الكرة الشاطئية سيشل 2025.