«أبيض الشاطئية» يتألق في «الآسيوية» ويهزم أفغانستان بسباعية

فاز منتخبنا الوطني على نظيره منتخب أفغانستان بنتيجة 7 ـ 1، في مباراتهما على ملعب جومتين أرينا في باتايا بتايلاند، أمس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، سجل أهداف منتخبنا الوطني كل من: عبد الله البلوشي هدفين في الدقيقتين 10 و12، ووليد سالم هدفين في الدقيقتين 17 و36، ومحمد عبيد ووليد محمد وعباس علي في الدقائق 19 و20 و32، بينما أحرز أوميد حيدري، هدف أفغانستان في الدقيقة 9.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، فوز إيران على إندونيسيا 12 ـ 2، لتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف أمام «أبيض الشاطئية»، في حين بقي رصيد كل من أفغانستان وإندونيسيا خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة غداً الأحد، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع نظيره الإندونيسي، وأفغانستان مع إيران، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، تحجز بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشل 2025.