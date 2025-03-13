«أبيض الشاطئية» السادس عالمياً والأول آسيوياً

حصل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على المركز السادس عالمياً والأول آسيوياً في التصنيف الأخير الصادر عن اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برصيد 1763.75 نقطة.

وهذا هو أفضل تصنيف يحققه منتخبنا الوطني في تاريخه، حيث كان أفضل مركز وصل إليه سابقاً هو السابع في مارس الماضي بعد بطولة كأس العالم التي استضافتها الإمارات في فبراير 2024.

وتخطى منتخبنا في الترتيب القاري نظيره الإيراني الذي تراجع إلى المركز السابع، كما حافظ على صدارة المنتخبات العربية في التصنيف، في حين يتصدر منتخب البرازيل التصنيف العالمي.

ويخوض منتخب الإمارات حالياً معسكر إعداد في تايلاند استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في مدينة باتايا خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس الجاري.