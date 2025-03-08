«تيكاي» التميمة الرسمية لمونديال الشاطئية في سيشل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي ستقام في سيشل خلال الفترة من 1 إلى 11 مايو المقبل.

وأشار «فيفا»، إلى أن التميمة تحمل اسم «تيكاي» وهو مشتق من الكلمة الفرنسية «Petit» التي تعني «صغير» وكلمة الكريول المختصرة للميزان. وتمثل التميمة «تيكاي» سلحفاة تعشق كرة القدم الشاطئية، وُلدت في الكثبان الرملية البيضاء، وهي تجسد روعة شواطئ سيشل وغنى ثقافة الدولة المضيفة وتنوعها البيولوجي والمياه العذبة المحيطة بها.

تم الإعلان عن التميمة بحضور فخامة وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، حيث دخلت «تيكاي» خلال مراسم تقديمها للجمهور، إلى شاطئ بو فالون بمناسبة إجراء معسكر تدريبي في كرة القدم الشاطئية لفائدة أطفال سيشل يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في هذه اللعبة، وتشجيع الروح الرياضية والوعي البيئي والفخر الوطني في أوساط أبناء الدولة المضيفة.

وقدمت التميمة الرسمية نفسها في هذا الحدث الذي شهد مشاركة أكثر من 40 طفلاً ومدرباً، بالإضافة إلى أعضاء منتخب سيشل لكرة القدم الشاطئية.