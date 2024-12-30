«أبيض الشاطئية» يفوز على البحرين ودياً

فاز منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، على شقيقه البحريني 9 - 5، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بعد أن سبق وحقق «أبيض الشاطئية»، الفوز في المباراة الودية الأولى التي أقيمت الأربعاء الماضي، على البحرين 5 - 3، وأقيمت المباراتان ضمن معسكر بدبي، في إطار التحضيرات للمشاركة في كأس آسيا بمدينة باتايا التايلندية خلال الفترة من 20 إلى 30 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات، وسيلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وأفغانستان وإندونيسيا.

وأكد وليد المحمدي قائد منتخب الإمارات، أن الطموحات تتجاوز المنافسة على لقب كأس آسيا 2025 والتأهل إلى كأس العالم في سيشل، مشيراً إلى وجود تطلعات تتجاوز كل هذه الأهداف لتحقيق إنجازات أكبر.